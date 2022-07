Can Yaman: la sua vita prima del successo | Non indovinerete mai che lavoro faceva

Attore e modello di origine turca, Can Yaman ha conquistato il pubblico con il suo incredibile fascino ed il suo talento. Ma cosa faceva prima del successo? Ecco i retroscena inaspettati della sua carriera.

La notorietà per Can Yaman è arrivata nel 2017. L’attore è stato selezionato per recitare nel ruolo di Ferit Aslan nella serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, con un notevole successo. Successivamente è entrato nel cast di “DayDreamer – Le ali del sogno”, dove ha interpretato Can Divit.

Talentuoso ed incredibilmente affascinante, si è guadagnato presto l’amore del pubblico, tanto da essere eletto uomo dell’anno dalla rivista GQ nel 2019. È riuscito a conquistare anche milioni di spettatori italiani: l’anno scorso, infatti, ha soggiornato nel paese per le riprese della serie “Viola come il mare”. Inoltre è stato scelto come testimonial del turismo turco in Italia ed ha preso parte alla campagna pubblicitaria “Vieni n Turchia con me”.

I rumors sulla vita sentimentale

In Italia, Can si è avvicinato a Diletta Leotta. I due sono stati paparazzati insieme e, in seguito, sono usciti allo scoperto rendendo la loro storia ufficiale sui social network.

L’attore e la giornalista sportiva hanno avuto una breve relazione, durata qualche mese, prima di rompere senza fornire nessun dettaglio al riguardo.

Negli scorsi mesi, Yaman è tornato sulle prime pagine delle riviste di gossip per via della sua presunta nuova relazione. L’attore è stato avvistato insieme alla modella di Crotone Maria Giovanna Adamo.

La vita dell’attore prima della notorietà

Cosa faceva Can Yaman prima del successo? Da ragazzo si è dedicato agli studi con ottimi risultati. Nonostante le difficoltà economiche dei genitori, ha frequentato il liceo italiano di Istanbul, contraddistinguendosi come uno dei migliori studenti.

Si è poi iscritto al Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Yeditepe e, nel 2012, ha conseguito la laurea. Così ha iniziato a lavorare come avvocato, con una specializzazione in diritto tributario.

Col passare del tempo, però, Can ha capito di non essere fatto per il lavoro d’ufficio ed ha deciso di dedicarsi alla recitazione, sua grande passione. Secondo alcuni rumors, sarebbe stato proprio il suo lavoro di avvocato a farlo avvicinare al mondo dello spettacolo. Infatti, si sarebbe iscritto ad alcuni corsi di dizione per migliorare la sua esposizione delle cause in tribunale.

Rimasto affascinato dall’idea di poter diventare un attore professionista, ha iniziato a frequentare diversi corsi di recitazione. Nel 2014 ha iniziato a lavorare per alcune serie e, grazie alla sua determinazione, è diventato uno degli attori più richiesti ed amati della Turchia.