Carmen Consoli, è sparita da tempo dalle scene | E’ stata una scelta difficile ma indispensabile

La profondità della voce e dei testi delle sue canzoni hanno reso Carmen Consoli una delle artiste più amate. Nell’ultimo periodo, però, aveva fatto perdere le sue tracce arrivando a preoccupare i fan: si è trattato però di una decisione per lei necessaria.

“Confusa e felice” resta ancora adesso uno dei successi più noti di Carmen Consoli, la canzone che l’ha resa affermata in Italia e non solo e che le ha permesso di ottenere un traguardo non da poco: una rivista importante come ‘Rolling Stones’ l’ha infatti definito “32esimo miglior album della storia della musica italiana”. Nel suo curriculum può inoltre fregiarsi di un altro primato importante, quello di essere la prima donna a esibirsi in un tempio della musica e non solo come lo Stadio Olimpico di Roma.

Solo nel nostro Paese è riuscita a vendere più di due milioni di dischi, ma sono tantissimi anche i suoi fan oltre i nostri confini. In una location importante come il Central Park di New York per ben tre volte ha ottenuto il tutto esaurito, oltre a essere stata scelta nel 2015 da David Byrne come rappresentante per l’Italia al Meltdown Festival a Londra. Non solo, è riuscita anche a superare Madonna nel 2015 per numero di ingressi registrati in un concerto.

Carmen Consoli e la scelta indispensabile per la sua vita: cosa fa oggi

Ormai da diverso tempo, nonostante il successo che il pubblico ha nei suoi confronti si sente parlare pochissimo di Carmen, almeno a livello artistico. Nel 2021 ha celebrato, come era doveroso, il traguardo dei suoi 25 anni di carriera con un evento organizzato all’Arena di Verona e un album dal titolo “Volevo fare la rockstar”. Questo ha posto fine a un silenzio che durava da ben sei anni.

Ma cosa l’aveva spinta a mettere in stand by la sua carriera? Un motivo per lei fondamentale e a cui pensava da tempo: diventare mamma.

Nel 2009, pur non avendo un compagno al suo fianco, lei ha deciso di iniziare l’iter per la fecondazione assistita su suggerimento del padre, scomparso nel 2009 e considerato da lei uno degli uomini più importanti della sua vita.

Nel 2013 è così arrivato Carlo Giuseppe, il suo unico figlio. La procedura è stata eseguita a Londra dove il bambino, se vorrà, potrà conoscere il nome del suo padre naturale: “Non avevo trovato l’uomo che potesse diventare il padre di mio figlio – aveva raccontato la cantante in un’intervista a ‘Vanity Fair’ –.

Lui, però, se vorrà a quindici anni, per legge, potrà rintracciare il donatore. Non voglio che lo cerchi negli occhi di tutti gli uomini. Io ho cercato di mandare una lettera per anticipare questo momento perché, chiunque sia questo padre a cui io sono molto grata, secondo me gioirebbe nel vedere un bambino così. Lui per ora non è intenzionato, ha paura che qualcuno occupi il letto grande che divide con me”.