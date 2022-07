Elisa Esposito, la rivelazione della prof di corsivo | Ecco come è nato tutto

La prof di corsivo seguitissima su TikTok ed Instagram si è raccontata, rivelando da dove sia arrivata l’idea che l’ha resa virale sui social network.

Nata a Milano nel 2003, Elisa Esposito è una delle tiktoker più chiacchierate del momento. Il suo successo sui social network è dovuto alle sue lezioni di corsivo – o “cörsivœ”.

La sua carriera di prof di corsivo è cominciata lo scorso ottobre. Inizialmente, il trend non era molto diffuso, come spiegato da lei stessa. Ma in pochissimo tempo Elisa è riuscita a guadagnare 300.000 nuovi follower, continuando a crescere su TikTok fino ai 900.000.

Così si è fatta conoscere conquistando il web, tanto da essere scelta come possibile concorrente della nuova edizione del “Grande Fratello VIP”. La sua presenza sembrava sul punto di essere confermata, quando sui social si è diffusa la notizia di un cambiamento di rotta.

La prof di corsivo si è giocata l’opportunità “proprio per via del suo spoiler”, come spiegato dall’opinionista Amedeo Venza. A quanto pare, rivelare ai propri followers di essere stata contatta per entrare nella casa più spiata d’Italia quando avrebbe dovuto mantenere il colloquio segreto, non si è rivelata una buona idea.

Com’è nata l’idea di “parlare in corsivo”

Nonostante l’esclusione dal “GF VIP”, Elisa sta continuando a farsi strada sui social network. Intervistata per Novella2000, ha affermato di essere soddisfatta dei risultati ottenuti. Malgrado le numerose critiche, sente di avere il supporto di tante persone: “È un bel momento, che voglio continuare a portare avanti nel migliore dei modi” ha dichiarato.

La prof di corsivo ha poi rivelato l’origine dell’idea che l’ha resa famosa. Tutto è cominciato quando ha iniziato a fare dei “post parlati” su TikTok. “Utilizzavo la mia voce normale ma la gente notava che scandivo le finali di ogni frase e da lì è nato il corsivo” ha spiegato.

Parlare in corsivo, in fin dei conti, non è altro che “scimmiottare il modo di parlare di alcune ragazze milanesi che spesso si rivolgono ai loro amici in questo modo”.

Fondamentale, per lei, è stato il sostegno del fidanzato Davide Gentile, che l’ha sempre spinta ad andare avanti. Insieme a lui, Elisa ha realizzato il suo primo video diventato virale: “Mentre lui parlava normalmente, io ho cominciato a rispondergli in corsivo”. Il post ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, segnando l’inizio della sua ascesa.