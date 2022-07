Ezequiel Lavezzi, cambia vita | Il Pocho pronto a tornare al Maradona per rimettersi in gioco

L’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi cambia vita ed è pronto a tornare al stadio Maradona da protagonista.

Ezequiel Lavezzi è stato uno degli eroi della rinascita del Napoli. Arrivato in azzurro nel 2007, quando il club era stato promosso in Serie A dopo il dramma della fallimento e la doppia risalita dalla C al massimo campionato, l’argentino è stato grande protagonista del ritorno dei partenopei nel calcio conta; sia in Italia che in Europa.

Con il Pocho, il Napoli è riuscito anche a riportare in bacheca un trofeo vincendo la Coppa Italia nel 2010 in finale contro la Juventus. E dopo cinque in azzurro, in cui è diventato una bandiera mai dimenticata dei tifosi napoletani, Lavezzi si è trasferito nel 2012 in Francia diventando uno dei primi acquisti milionari del PSG dello sceicco Al-Khelaifi.

Sotto la Torre Eiffel, l’attaccante argentino ha fatto incetta di trionfi vincendo cinque campionati francesi, tre coppe di Lega e una Supercoppa. Nel 2016 l’argentino ha poi preso una decisione importante per la sua carriera, quella di trasferirsi in Cina accettando l’offerta dell’Hebei.

Al termine della sua esperienza in Asia, poi, all’età di soli 34 anni, Lavezzi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dicendo addio al calcio giocato nel 2019. Da quel momento, il Pocho ha vissuto lontano dal rettangolo di gioco ma ora è pronto a tornare a essere protagonista proprio in Italia.

Lavezzi pronto a tornare in Italia: lo attende un posto in tv

Ezequiel Lavezzi è stato infatti scelto da Amazon Prime Video per essere uno dei volti che commenterà la prossima stagione di Champions League in onda sulla piattaforma streaming. Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, head of Sport di Prime Video.

Il Pocho, quindi, dopo aver tolto il completino da calciatore vestirà i panni dell’opinionista per commentare e analizzare le gesta di quelli che fino a qualche fa erano dei suoi colleghi. E i tifosi del Napoli potrebbero presto riabbracciare il loro vecchio beniamino, dato che anche la squadra azzurra sarà impegnata nella massima competizione europea.

Ci si aspetta allora una grandissima accoglienza per Lavezzi quando tornerà all’ombra del Vesuvio e ricalcherà nuovamente il prato dello stadio Maradona, che al suo tempo portava ancora il nome di San Paolo.

“Sono all’esordio in questo ruolo, spero di sapermela cavare. Per me sarà un’esperienza del tutto nuova. Non sarò né buono né cattivo nei giudizi, cercherò di dire la mia partendo da come vivo e sento il calcio”, ha dichiarato l’argentino in una intervista a La Gazzetta dello Sport sul suo nuovo ruolo da opinionista.