In questo periodo può cambiarti la vita | Senza fili lo puoi portare dove vuoi

Estate, caldo infernale, temperature che non mollano! il posto migliore dove trovare sollievo è casa per coloro che sono in città e le ferie sono ancora un miraggio. Non tutti però si possono permettere il lusso di una casa fresca.

Non abbattetevi, a tutto c’é una soluzione! Arrivano in aiuto di tutti noi sistemi refrigeranti che ci cambieranno la vita senza spendere una fortuna e con una praticità che ci consentirà di farne uso anche senza grandi spazi.

Stiamo parlando dei condizionatori senza tubi e senza unità esterne che ci permettono di refrigerare le nostre case con un ottimo rapporto fra qualità e prezzo e con una grande facilità di spostamento da un ambiente all’altro. In realtà però, questi elettrodomestici non sono dei veri e propri condizionatori ma il termine esatto è raffrescatori. Vediamo le differenze.

I condizionatori senza tubo e senza unità esterna non esistono infatti i condizionatori di aria fredda anche se portatili, devono comunque avere uno sbocco all’ esterno per espellere l’ aria calda che catturano all’ interno dell’ ambiente tramite un condensatore che viene raffreddato ad aria o acqua. Se sono fissi, hanno bisogno di un unità esterna quindi del motore, se sono climatizzatori portatili, hanno bisogno del tubo per lo scambio termico dell’aria che deve uscire all’esterno.

I condizionatori senza tubo sono molto potenti e generano aria fresca usando acqua o ghiaccio per modificare l’ aria all’ interno di un ambiente. Il Raffrescatore ad acqua aspira attraverso una ventola l’aria calda dall’ ambiente circostante che viene spinta verso un pannello evaporativo sempre bagnato grazie all’ acqua o al ghiaccio presenti nel serbatoio.

Un Raffrescatore ad acqua consuma in un giorno di raffrescamento circa 300 litri di acqua, assorbe 10 KWh di energia elettrica per una spesa di circa 2 euro al giorno. Questi oggetti hanno un basso consumo, giusto l’ energia necessaria per far muovere una piccola ventola, infatti basta un caricabatteria di uno smartphone per alimentarli.

I Raffrescatori ad acqua quindi funzionano raccogliendo acqua da una bacinella che viene vaporizzata e diffusa nell’ ambiente oppure tramite del ghiaccio finto, elemento che va conservato nel freezer prima di essere utilizzato nel raffrescatore.

I condizionatori portatili sono disponibili sul mercato in diverse versioni e prezzi. In media un modello economico alla portata di tutti, si può acquistare ad un prezzo che varia dai 150 ai 200 euro, considerando una potenza media di 7 metri cubi per ora. Un condizionatore portatile più potente di ottima qualità, ha un costo che si aggira intorno ai 300 / 400 euro. Finalmente possiamo avere tutti case fresche a prova di caldo africano!