Allarme alimentare, richiamato il preparato per cioccolato della marca più famosa | Rischio presenza di allergeni

In questi giorni sono numerosi i richiami lanciati per via dei allarmi alimentari. Questa volta, l’avviso diffuso dal Ministero della Salute riguarda il preparato per cioccolato di una delle marche più famose in Italia.

Sono numerosi i richiami pubblicati dal Ministero della Salute in queste settimane. Dal salame “Pic Nic” del marchio Primia che è stato ritirato in via precauzionale dai supermercati per “possibile presenza di Salmonella-listeria”. Ai noodles istantanei della “Lucky Me! Pancit Canton” a causa del rischio associato alla “presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge”.

Questa volta, ad essere richiamato è il preparato per crema al gusto cioccolato di una delle aziende più famose d’Italia: la Cameo. L’avviso del Ministero della Salute recita: “Richiamo per rischio presenza di allergeni”, che non sono stati dichiarati sull’etichetta del prodotto. L’invito è di prestare attenzione, come sempre, alla propria spesa.

Marchiato Paneangeli e prodotti dalla Cameo spa con sede in via Ugo La Malfa 60 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), il prodotto è identificato con il lotto di produzione numero D L376507, con data di scadenza fissata al 19 settembre 2023. La confezione oggetto di richiamo è quella da 172 grammi.

L’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, in un avviso, ha invitato i consumatori che hanno acquistato il prodotto a “riportarlo al punto vendita che provvederà al rimborso”.

Proseguendo, l’allarme è stato lanciato per proteggere i soggetti allergici alle proteine di lupino. “Per tutti gli altri consumatori il prodotto non comporta alcun pericolo della salute” è stato affermato infine.

Il lupino è un legume poco conosciuto in Italia, nonostante la sua origine mediterranea, ma ricco di proprietà benefiche per la salute. Un ottima fonte di proteine che, tuttavia, nel caso di allergie può portare a delle reazioni indesiderate e fastidiose – come il prurito alla gola o alla bocca, l’orticaria e l’angioedema. Fino ad un più pericolo shock anafilattico.

Il seme di lupino può trovarsi in diversi prodotti, tra cui quelli a base di soia, gli snack energetici, i biscotti, le farine per i celiaci ed i preparati per pane o prodotti da forno, come in questo caso.

Il consiglio, per le persone allergiche, è di evitare di consumare tali prodotti ed è per questo motivo che il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme dopo aver constato l’inesattezza nell’etichetta.