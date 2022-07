Altre che Bonus 110: la villa da sogno ad impatto ambientale zero | Tutta in legno con classe energetica A++

A pochi passi dal mare di Civitanova, Villa Anastasia è un vero sogno: una lussuosa abitazione realizzata in legno, su quattro piani in cui c’è l’imbarazzo della scelta tra spa, piscina e cinema.

Civitanova è una delle località di mare più popolare delle Marche. Da un lato, è l’ideale per la vita mondana tra locali, negozi in cui fare shopping e spiagge bellissime. Dall’altro, è ricca di storia: divisa tra Civitanova Alta e Civitanova bassa, la prima è un antico borgo medievale, mentre nella seconda è possibile visitare il Teatro Annibal Caro, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, il Museo Storico del Trotto e tante altre particolarità.

A pochi passi dal centro di Civitanova e dalle spiagge, si trova Villa Anastasia. Una casa prefabbricata estremamente lussuosa con vista mare. La splendida abitazione – progettata e costruita dall’azienda Avantgarde Construct Luxury Srl – si estende su 1000 mq ed è posta su quattro piani.

Dentro Villa Anastasia, la disposizione interna

La disposizione interna all’abitazione è la seguente. Nel piano semi-interrato di Villa Anastasia sono presenti il locale tecnico, la lavanderia, uno spazioso garage con sei posti macchina ed una meravigliosa spa con tanto di giardino interno ed esterno.

In questo fantastico angolo si trovano una sauna, una piscina, un bagno turco, una palestra attrezzata, una sala hobby, due bagni ed una sala cinema. Da non voler più uscire di casa.

Abbiamo poi il piano terra, dedicato alla zona giorno con un’ampia sala ed un bagno. La cucina è affacciata sul mare, come la splendida terrazza che completa il piano. Qui si trova anche una sala studio.

La zona notte, invece, si trova al primo piano di Villa Anastasia: tre camere, ognuna con un bagno personale ed un balcone privato. All’ultimo piano c’è un’altra camera, con vista panoramica, un bagno ed uno stupendo terrazzo.

Ma non finisce qui. La lussuosa villa è completata da un patio interno con giardino, in cui si trova una bellissima fontana ed una piscina in vetro ed acciaio inox. Non mancano l’impianto di climatizzazione centralizzato, deumidificazione e ventilazione meccanica.

Villa Anastasia è un vero sogno: una maestosa abitazione in classe A++ realizzata con finiture di lusso, con piscina, giardino ed ampie terrazze da cui è possibile ammirare il panorama.