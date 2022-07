Altro che Bastianich! Sono molti i vip che si dedicano alla produzione di vino | L’ultima non immaginereste mai chi è

Essendo un mercato internazionale e mondiale, non deve sorprendere che un personaggio del genere abbia la passione della viticoltura

Sono tanti i VIP che hanno la passione per il vino e per la viticoltura. Conosciamo bene quanto sia avviato in questo settore un personaggio come Joe Bastianich, che, oltre alla sua attività di chef e di musicista, non disdegna quella di coltivatore. Non potrete però mai immaginare quale personaggio ha questa stessa passione.

Luci e ombre sull’export di vino italiano che chiude il primo quadrimestre in positivo, con volumi in crescita dell1,1% (653 milioni di litri) e un corrispettivo di 2,3 miliardi di euro (+12,6%). Ma ad aprile si inverte il trend con la prima contrazione in valore (-1%) e soprattutto a volume (-11%).

A dirlo è l’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv), che ha elaborato i dati Istat, nel rilevare il fortissimo traino della tipologia spumanti, i cui volumi destinati all’estero sono aumentati nei quadrimestre di circa il 15%, a fronte di un calo dell’1% dell’imbottigliato fermo e frizzante.

Un combinato a cui si aggiunge un incremento a fine giugno del vino in giacenza (+3,8% sul pari periodo 2021), in particolare di Indicazioni geografiche (+7,6%), che sta determinando speculazioni al ribasso sul fronte dei prezzi. Secondo l’Osservatorio ad aprile le contrazioni riguardano gli spumanti (-4%), gli imbottigliati (-13%) e lo sfuso (-9%).

Sul fronte delle destinazioni, nel quadrimestre si allarga sempre più la forbice tra spumanti e imbottigliati fermi e frizzanti, con i primi che segnano crescite a volume in tutti i principali mercati (+6% negli Usa, +33% in Uk, +12% in Germania), e con i secondi in difficoltà negli Usa e in Germania (rispettivamente a -3% e -6%) ma in ottima salute in Canada (+15%) e Regno Unito (+7%).

La grande passione di Kylie

E, allora, essendo un mercato internazionale e mondiale, non deve sorprendere che una star di livello globale abbia la passione della viticoltura. Stiamo parlando di Kylie Minogue. L’avreste mai detto che anche lei si diletta tra vigne e terreni?

54enne cantante e attrice australiana. Con quindici album in studio pubblicati ed oltre trenta anni di carriera, la Minogue è considerata tra le pop star più famose e talentuose emerse dagli anni ottanta. Il suo singolo di maggior successo è il brano “Can’t Get You Out of My Head” del 2001, estratto dell’album “Fever” (2001), che ha venduto circa dodici milioni di copie a livello internazionale.

Il suo quindicesimo album in studio Disco (2020) ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica britannica, diventando l’ottavo album dell’artista a raggiungere il primo posto (record condiviso con Madonna) e rendendo la Minogue l’unica ad aver piazzato un album al numero uno in cinque decenni differenti in Inghilterra, dagli anni ottanta ai duemilaventi.

Ha inoltre ottenuto premi ai World Music Award, ai Grammy Award (nel 2004 come miglior registrazione dance per Come Into My World) ed ai BRIT Award. Nella sua carriera anche alcune performance recitative, come quelle in “Moulin Rouge!” (2001) e “San Andreas” (2015). Ma anche, quindi, una grande passione per il vino. Nel maggio 2020, infatti, la cantante australiana ha lanciato il brand “Wines by Kylie Minogue”. E, non ci crederete, in circa un anno ha venduto oltre un milione di bottiglie. L’ennesimo record…