Andrea Delogu, come dimenticare questo vestito | Le trasparenze giuste al momento giusto

Andrea Delogu, tanto famosa nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana quanto conosciuta sui social media. E anche molto attraente, come lei stessa ha dimostrato per l’ennesima volta.

Andrea Delogu, uno dei volti più noti ed apprezzati dell’intera scena dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Cesena il 23 maggio 1982, è una conduttrice televisiva e radiofonica.

Pure un’attrice e una scrittrice, ruoli che rendono il suo curriculum davvero invidiabile. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2016 si è sposata con l’attore Francesco Montanari. Purtroppo, però, la loro storia d’amore è terminata nel gennaio del 2021.

Lei che non ha figli e vive a Roma, è nota per aver portato avanti una battaglia non poco rilevante: quella della dislessia. Non ne ha mai fatto un problema, soprattutto negli ultimi anni, bensì lo ha reso un motivo per stare vicina a tutte quelle persone che soffrono di questa patologia.

E proprio da tale difficoltà, è partita per raggiungere risultati straordinari e costruire una splendida carriera quale è presto diventata la sua. Possiamo dire che ci sia riuscita in pieno, rendendo i suoi sogni realtà e il suo lavoro prima un divertimento e poi una professione.

Comunque, oltre alla sua professione in tv, è degna di nota anche la sua influenza sui social media dove è seguitissima da tanti anni.

Il che la rende una vera e propria influencer, lei che molto presto – rispetto ad altri colleghi – si è convitna del mondo di internet. Non proprio come lo conosciamo oggi, ma sicuramente un settore innovativo.

Andrea Delogu, un vestito indimenticabile: il post social

Andrea Delogu, una carriera all’insegna della televisione italiana e dello spettacolo, ma è anche molto nota sui social media. E infatti, molto spesso, possiamo notare come pubblichi molti post, soprattutto sul suo profilo Instagram.

In particolare, ne ha postato uno di recente; la vediamo con un vestito, che definisce indimenticabile, che ha mostrato ai suoi follower e che ha portato sul palco dei Tim Summer Hits. Un vestito sicuramente sensuale, accattivante, ma che allo stesso tempo sa giocare sul classico vedo-non vedo.

Un abito che, senza ombra di dubbio, il mondo dei social avrà apprezzato. Già, perché se c’è una caratterisitche di cui la bella Andrea può vantarsi, è quella di riuscire ad essere sensuale senza mai esagerare. E questo, chi la segue da anni, lo sa benissimo. E ancora una volta, lo ha confermando attraverso le reazioni ai post.