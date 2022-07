Flavio Briatore, l’ex dell’imprenditore fa impazzire tutti | Il balletto sexy allo specchio è da urlo

Flavio Briatore, una delle figure imprenditoriali più rilevanti degli ultimi anni in Italia e non solo. Un uomo che ha avuto tante affascinanti donne, come quella che di recente ha fatto impazzire tutti.

Conosciamo molto bene Flavio Briatore. Imprenditore di grande successo che ancora oggi si ritrae un importante spazio in Italia come all’estero. Ha avuto anche varie relazioni nel corso della sua vita. Una delle più belle ex fiamme che ha avuto, è Heidi Klum.

Parliamo della modella, stilista e conduttrice televisiva tedesca. A soli 19 anni vince un corcorso in terra natale e conquista un contratto da modella con stipendio minimo assicurato di 300mila dollari.

O meglio, si sarebbe aggiudicata tutto ciò se non avesse preferito ultimare i suoi studi. In seguito intraprende la carriera di modella che la porta davvero in alto e pure molto velocemente.

Nel ’93 si trasferisce a New York, dove peraltro vive tuttora. Una carriera lunga, lunghissima e di grande successo. E non lo diciamo noi, bensì la rivista Forbes che la reputava fra le dieci modelle di maggior successo al mondo (soprattutto dal 2007 al 2009).

Arrivando alla sua vita privata, dal 1997 al 2002 è stata sposata con Ric Pipino. Nel 2004, dà alla luce la sua prima figlia. Parliamo di Leni Olumi, nata dalla relazione con Flavio Briatore appunto.

Nel 2005 si è sposata con il cantante Seal. I due hanno avuto tre figli: Henry, Johan e Lou. Si separano nel 2012. A partire dal 2018, sta insieme invece al chitarrista Tom Kaulitz.

Heidi Klum, l’ex di Briatore che si dà alla pazza gioia sui social: il video non mente

Heidi Klum, una modella di grande successo nonché vecchia fiamma di Flavio Briatore. Una donna bellissima che durante la sua carriera si è fatta avanti grazie al suo splendido corpo, certo, ma pure per il suo carisma e talento che le hanno permesso di diventare anche una grande conduttrice televisiva.

E’ molto seguita pure sui social media, dove di recente si è mostrata in un video sul proprio profilo Instagram. Un filmato breve in cui, davanti ad uno specchio probabilmente di una casa, si rende protagonista di un balletto tutto suo.

Un modo come un altro per comunicare alla sua maniera con fans e follower. Che, per lei, sono davvero numerosi. Basta poco del resto per mostrarsi sui social. Puoi essere un’influencer o un volto noto digitalmente. Oppure, “basta” essere Heidi Klum: facile, no?