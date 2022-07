Nino D’Angelo e la malattia che lo ha colpito | Il cantante spiega il perché del suo cambiamento

L’artista si è aperto raccontando di come si sia trovato ad affrontare una brutta patologia, che ha messo a repentaglio la sua stessa carriera.

Cantautore, attore e regista: Nino D’Angelo è un vero pilastro del mondo dello spettacolo. Il successo ottenuto negli anni ottanta, tra musica e recitazione, lo ha reso uno degli artisti più noti degli ultimi anni.

Ha debuttato sul grande schermo nel 1981 con il film “Celebrità”, al quale hanno fatto seguito “L’ave maria” e “Lo studente”. A renderlo celebre è stato “‘Nu jeans e ‘na maglietta”, un abbinamento album e film che lo ha portato al successo insieme al suo caschetto biondo.

Gli anni del “fenomeno Nino D’Angelo” sono stati segnati dalla pubblicazione degli album “Sotto ‘e stelle”, “Forza campione” ed “Eccomi qua”, con i quali la sua carriera è stata consacrata in tutta Italia. Nello stesso periodo ha recitato in film come “La discoteca” e “Uno scugnizzo a New York”, diventati campioni d’incassi.

Negli anni novanta ha affrontato una vera trasformazione. Il suo look è cambiato drasticamente, con un addio al caschetto più famoso dopo quello di Raffaella Carrà e di Caterina Caselli, insieme ai temi affrontati nelle sue canzoni.

Ma il suo successo non si è mai fermato. Oggi Nino D’Angelo continua ad essere un punto di riferimento e, recentemente, si è mostrato sotto una nuova luce partecipando ai talent show “Soliti ignoti” e “Ballando con le stelle” in qualità di concorrente.

La rivelazione sulla malattia che ha superato

Nonostante la sua notorietà, in pochi conoscono i dolorosi retroscena della sua carriera che hanno addirittura rischiato di metterla a repentaglio. Abbiamo menzionato il cambiamento che ha interessato l’artista negli anni novanta. All’origine della sua trasformazione c’era la sofferenza provocata dalla morte dei suoi genitori.

D’Angelo ha raccontato del terribile periodo in un’intervista a “Domenica In”, confessandosi con la conduttrice Mara Venier. Era il 1990 quando è entrato in depressione: “Sono stato fermo 4 anni. Non avevo più voglia di fare niente” ha spiegato.

L’artista è sempre stato molto legato ai suoi genitori e perderli entrambi è stato un vero colpo al cuore. Proseguendo, ha affermato: “La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità”.

Fortunatamente, ha potuto contare sull’amore della moglie, Annamaria Gallo. Sposati dal 1979, insieme hanno avuto due figli, Antonio e Vincenzo, che lo hanno aiutato insieme alla madre ad affrontare il disturbo standogli sempre vicini. Come affermato in conclusione da D’Angelo: “Come tutte le malattie, se curata bene passa”.