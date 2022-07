Riconoscete questa bambina? E’ figlia di una delle coppie più famose della televisione italiana

Riconoscete la bambina nella fotografia? È una figlia d’arte che ha seguito le orme dei genitori, affermandosi come attrice e facendosi conoscere a livello internazionale.

La bambina che vedete nella fotografia, crescendo, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo affermandosi come attrice. Nata a Roma nel 1968, è una figlia d’arte: i suoi genitori sono due delle più celebri figure nel panorama musicale e cinematografico italiano.

Lei è la più piccola di tre fratelli e, nel 1990, ha debuttato come cantante. Ma la sua carriera musicale ha avuto vita breve: nel 1994 è passata alla conduzione del programma “VideoOne” insieme a dj Roberto Onofri, per poi dedicarsi totalmente alla recitazione.

Il primo film in cui è apparsa è “Treno di Panna”, al quale hanno fatto seguito tante altre pellicole. Tra queste, il cult “Palermo Milano – Solo andata”, “Il dolce rumore della vita”, “Domenica” e “Paz!”. Quest’ultimo film le è valso un Golden Globe come miglior attrice esordiente.

Nel 2004 ha lavorato insieme al celebre Mel Gibson, che l’ha scelta per interpretare Satana nel film “La passione di Cristo”. L’attrice è stata premiata al Global Festival Film di Ischia per la sua interpretazione, guadagnandosi una grande notorietà.

Oltre al cinema, si è divisa tra televisione e teatro. Recentemente, ha partecipato al talent show “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, in coppia con la ballerina Tinna Hoffman.

Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta di Rosalinda Celentano. Figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, nonché sorella minore di Rosita e Giacomo.

Rosalinda Celentano, chi è la figlia di Adriano e Claudia Mori

Fin da bambina il suo sogno è sempre stato affermarsi come cantante, affascinata dalla carriera del padre, il “molleggiato” diventato uno dei più importanti esponenti della musica leggera italiana a partire dagli anni sessanta. Col tempo, però, ha trovato la sua strada come attrice.

Rosalinda, oltre ad aver ereditato il talento dei genitori, da loro ha preso la forza e determinazione che non l’hanno mai lasciata, nemmeno quando si è ritrovata ad affrontare la battaglia più importante della sua vita contro al tumore al seno che l’ha colpita a 47 anni.

Intervistata a “Storia Italiane”, ha raccontato di aver anche sofferto di depressione, che è riuscita ad affrontare grazie al supporto delle persone più care, tra cui la collega e amica Euridice Axen.

Della sua vita sentimentale, al momento, non si hanno molte informazioni. Lei stessa non si è ancora sbilanciata al riguardo. In passato Rosalinda si è legata sentimentalmente a Simona Borioni, con la quale ha avuto una relazione tra il 2010 e 2014.