Sandra Bullock, sapete cosa faceva prima di diventare famosa? E’ inimmaginabile

Secondo la rivista Forbes è stata l’attrice più pagata del mondo nel 2010. Ma chi crede che abbia fatto sempre l’attrice, si sbaglia

Oggi, a 57 anni, è una delle attrice più apprezzate, non solo a Hollywood, ma anche in tutto il resto del mondo. Ma sapete cosa faceva Sandra Bullock prima di entrare nel gotha del cinema mondiale? Non lo immaginereste mai.

Secondo la rivista Forbes è stata l’attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari, e nel 2014 con un guadagno di 51 milioni. Nel 2012 risulta inserita nel libro del Guinness dei primati come l’attrice più pagata del mondo tra il 2010 e il 2011 e nel 2013, secondo la rivista Forbes è stata l’attrice più ricca di Hollywood.

Nel 2009 ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione nel film biografico “The Blind Side”, per il quale si aggiudica l’Oscar alla miglior attrice, il Golden Globe per la migliore attrice in un film drammatico, un Critics’ Choice Awards e uno Screen Actors Guild Award. Tanti i riconoscimenti.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto una seconda nomination al Premio Oscar per la migliore attrice per il film sci-fi “Gravity”, e vinto quattro MTV Movie Awards, dieci People’s Choice Awards (su sedici nomination) e nove Teen Choice Award (su ventuno nomination).

Nel 2013, durante i People’s Choice Awards, ha vinto un premio speciale mai assegnato prima, il Favorite Humanitarian Award, un premio umanitario in riconoscimento di tutta la beneficenza che ha fatto negli anni e soprattutto per l’aiuto che ha dato alle vittime dell’uragano Katrina.

Tra i suoi film più noti, ricordiamo “Demolition Man” (1993), “Speed” e “Speed 2” (1994 e 1997), “Il momento di uccidere” (1996), “28 giorni” (2000), “Corpi da reato” 2013).

Sandra Bullock, cosa faceva prima di diventare famosa

Sandra Bullock è statunitense, ma naturalizzata tedesca. Ha vissuto per gran parte dell’infanzia a Fürth, in Germania, dove cantava in un coro al Norimberga Staatstheater. Ha passato molto tempo anche a Salisburgo e a Norimberga con la zia e la nonna materne, imparando perfettamente il tedesco.

Al rientro negli States, invece, ha svolto l’attività di cheerleader, trovando anche l’amore con un giocatore di football. Ma nel frattempo, con il trasferimento a New York, per mantenersi lavorò come barista e cameriera.

Solo a partire dal 1986 si è dedicata interamente alla carriera di attrice. Il suo esordio, infatti, è del 1987 con “Hangmen”. Inizia in quel modo l’epopea professionale di una delle attrici più amate dal pubblico oggi.