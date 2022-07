Cameron Diaz, racconta il suo passato oscuro | “Sono stata un corriere della droga “

Cameron Diaz, un’attrice di fama e successo internazionale che è quasi impossibile non conoscere. Ma forse nessuno sa cosa ha fatto in passato finendo dentro una brutta storia di illegalità.

Cameron Diaz può vantare una carriera davvero degna di nota nel mondo del cinema. Nata a San Diego negli Stati Uniti il 30 agosto 1972, è stata pure una modella. E’ celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary, ma anche per il film The Mask.

Ha inoltre partecipato a molti altri film di successo, come Essere John Malkovich, Vanilla Sky, Ogni maledetta domenica e tantissimi altri. Ha pure ricevuto quattro candidature ai Golden Globe.

La sua carriera, comunque, inizia in tenera età in qualità di modella per l’agenzia Elite Model Management. Successivamente, si trasferisce in Giappone. Tornata negli Stati Uniti, gira il mondo grazie alla sua professione.

Arrivando alla sua vita privata, è stata legata sentimentalmente a Justin Timberlake per quattro anni. Nel 2015, si è sposata con il musicista Benji Madden. Nel 2020, nasce la loro prima figlia tramite madre surrogata (per conto di altri).

Una carriera ed una vita privata davvero intense e piene di successi e soddisfazioni per Cameron Diaz. Che però, come molte persone in tutto il mondo, ha qualcosa da rivedere sul suo passato: lo ha rivelato ai microfoni del The Sun.

Cameron Diaz e il “rapporto” con la droga: lo ha raccontato al The Sun

Cameron Diaz, come abbiamo detto, negli anni ’90 faceva la modella e girava il mondo in queste vesti. Non era quindi ancora un’attrice e, purtroppo, fu protagonista di un bruttisimo accaduto. E’ stata infatti un corriere della droga.

Lei non era minimamente a conoscenza di ciò. Ma com’è possibile? In poche parole, qualcuno la convinse a portare una valigia in Marocco dal contenuto “speciale”.

Ma solo quando venne fermata da un doganiere in un aeroporto nordafricano si rese conto di essere stata indotta con l’inganno a contrabbandare inconsapevolmente quella che nei fatti era e rimane una spedizione illegale.

Cameron, pensava che all’interno della valigia ci furono costumi di scena. Si imbarcò inconsapevole del contenuto tutto tranne che legale. E infatti, quando gli è stato chiesto cosa ci fosse dentro, l’ormai amatissima attrice non sapeva cosa rispondere.

Ha pure rischiato grosso per questa vicenda; chi traffica droga, può essere incarceranto per dieci anni in Marocco. Ma per fortuna, lei non ha subito niente di tutto questo e poche settimane dopo ha avuto la grande chance della sua carriera: è nel cast di The Mask con Jim Carrey.