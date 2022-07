Francesca Cavallin: “Non puntavo a diventare attrice” | La verità che nessuno conosceva

Francesca Cavallin, un’attrice di grandissimo talento che non smette mai di stupire nel suo lavoro. Di recente ha però rivelato qualcosa che forse non molte persone sanno di lei e del suo passato.

Francesca Cavallin, uno dei volti televisivi più noti e apprezzati in assoluto. Non solo perché il suo curriculum e le sue interpretazioni dicono che è una grande attrice, ma pure perché ha fatto molto bene nelle vesti di conduttrice televisiva e, ancor prima, di modella.

Per quanto concerne la sua vita privata, è stata sposata con Stefano Remigi, relazione dalla quale sono nati i figli Leonardo e Jacopo. I due, purtroppo, oramai si sono separati. Arrivando alla sua storia personale, nel 2000 si laurea in lettere moderne e frequenta l’accademia teatrale.

Otto anni prima, nel 1992, inizia a lavorare in qualità di modella. Nel 2003 conduce una rubrica denominata La piccola enciclopedia dell’arte su Sky. Nel 2004 debutta come attrice, diventando subito popolarissima grazie alla serie televisiva Vivere.

Ha recitato, anche nel 2016, in Un medico in famiglia. Adesso è impegnata nella serie Rai Vostro onore, e per conoscerla meglio il Corriere della Sera l’ha intervistata svelando qualche dettaglio davvero interessante sul suo passato. E che forse, in molti non conosceranno.

Francesca Cavallin si racconta: “Io attrice, un caso”

Francesca Cavallin si racconta in un’intervista davvero intensa e interessante dal punto di vista del suo passato, che però si lega indissolubilmente al presente. Lo ha fatto pochi mesi fa, dove ha svelato che la sua carriera di attrice è nata quasi per caso.

Faceva infatti la modella a Milano e ogni tanto partecipava a dei casting. In uno dei questi, aveva conosciuto Umberto. Una persona con cui andava spesso in luoghi del genere. Un giorno, gli chiede di accompagnarla in uno studio Mediaset; e poi la sorpresa, per non dire caso. Perché quel giorno la protagonista sarebbe dovuta essere lei.

Che però non aveva molta intenzione di farlo in tal senso, come racconta. In primo luogo, per come era vestita; poi, perché non aveva preparato niente e non voleva far brutta figura con Gianna Tani, grande scopritrice di talenti.

Infine, però, accettò di prendere parte al provino. E, letteralmente, improvvisò ricordandosi di un vecchio monologo che aveva portato ad un altro provino. In seguito, rifiuta più volte Mediaset in qualità di nuova annunciatrice di Canale 5.

La chiama infine Gianna Tani, rifiuta un’altra volta, fino a quando non accetta di fare un altro provino. Per questo lavoro avrà la meglio Lisa Gritti, ma il futuro è decisamente roseo per Francesca. E infatti, dopo poco tempo, fa un provino per Vivere. Il resto lo conosciamo tutti, no?