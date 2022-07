Kim Kardashian: una Rapunzel dei giorni nostri | Il web è rimasto stregato

Una Rapunzel contemporanea: Kim Kardashian, con i suoi lunghissimi capelli biondo platino ed il suo outfit total pink ha lasciato ancora una volta il web a bocca aperta.

La sua è una delle famiglie più note e discusse del mondo dello spettacolo, salita alla ribalta con il reality show “Al passo con i Kardashian” nel 2007. Presto, la loro vita privata è diventata uno degli argomenti preferiti dei media e Kim, insieme alle sue sorelle, è riuscita a costruirsi un enorme seguito sui social network.

La sua popolarità è aumentata in seguito al servizio senza veli per la rivista PlayBoy. Inoltre, nello stesso periodo, è finita al centro di una causa giudiziaria diventata virale, dopo che la casa di produzione pornografica Vivid Entertainments ha pubblicato un suo video senza il suo consenso.

La separazione da Kanye West e la nuova relazione con Pete Davidson

Nel corso degli anni Kim si è dedicata alla recitazione, apparendo, tra le varie serie, in “How I met your mother”, “CSI: NY” e “Drop dead diva”. La consacrazione, però, è arrivata in un altro settore: quello dell’imprenditoria.

Oltre ad essere proprietaria della boutique della sua famiglia, infatti, nel 2017 ha lanciato il suo brand personale “KKW Beauty”, con un ottimo successo. In particolare per via del kit di countouring – una tecnica di trucco diventata popolare in tutto il mondo proprio grazie all’imprenditrice.

Considerata una delle celebrità più influenti degli anni ultimi, è da sempre al centro di accesi dibattiti online. In questi ultimi mesi, per esempio, si è discusso molto della sua rottura con Kanye West.

La Kardashian si è sposata con il rapper nel 2014. Insieme a lui, è diventata mamma di North e Saint e, tramite madre surrogata, sono venuti alla luce anche Chicago e Psalm. L’anno scorso è stata resa pubblica la notizia della separazione tra Kim e Kanye West e l’imprenditrice, successivamente, si è legata sentimentalmente al comico Pete Davidson.

“Come si pronuncia Rapunzel?”

Col passare degli anni, Kim – e le sue sorelle – si sono affermate come delle icone di stile. Al momento sono tra le persone con più seguito sul web in tutto il mondo: l’imprenditrice ha oltre 320 mila followers su Instagram ed è molto attiva sul social network.

Ormai abituata ad essere al centro delle attenzioni, Kim ha deciso di stupire ancora una volta i followers mostrandosi nelle vesti di una Rapunzel contemporanea.

Per farlo, ha scelto un look total pink: una tutina attillata che esalta perfettamente le sue forme, abbinata ad un paio di eleganti guanti lunghi ed un make up da vera principessa. A colpire tutti, però, sono stati i suoi capelli: lunghissimi, biondo platino ed in grado di avvolgerla completamente come una ragnatela.