Riconoscete questo bambino? Oggi è uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo

Un talento che gli riconoscono tutti. Una fama di livello internazionale, che lo ha portato e lo porta in giro per il mondo. Questo è oggi questo bimbo che appare in una foto scolorita che abbiamo scovato sul web. Avete capito chi è?

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Una carriera sensazionale in cui ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale. Dal 5 luglio 2021, è membro votante della giuria dei Grammy Award. Un grande riconoscimento per un artista anche molto impegnato socialmente.

Oltre che in lingua italiana, ha cantato anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese e ha collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale tra cui Laura Pausini, Franco Battiato, Mina, Fiorella Mannoia, Biagio Antonacci, Carmen Consoli, Ed Sheeran, Kelly Rowland, John Legend, gli OneRepublic, Pepe Aguilar e Dean Martin.

Eh già, questo bimbo oggi è un artista poliglotta, parlando perfettamente sia l’inglese che lo spagnolo. In pochi sanno peraltro che il su percorso nasce con un indirizzo totalmente diverso rispetto alla musica. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

Il successo internazionale di Tiziano Ferro

Parliamo di Tiziano Ferro. Cantante apprezzatissimo in patria, ma molto conosciuto anche all’estero, anche grazie alla sua capacità di parlare le lingue. Si è infatti diplomato al liceo scientifico, con un eccellente 55/60. Manifestava già il suo talento per la musica, ma si iscrisse all’università. Prima in Ingegneria, poi in Scienze della Comunicazione. Ma nessuna delle due facoltà lo colpì particolarmente.

Quindi le abbandonò. La volta buona arrivò all’estero, negli Stati Uniti. In America, infatti, il grande cantautore italiano si è laureato in Lingue. Competenze che adesso può sfruttare per la sua grande carriera internazionale.

Diventa famoso nel 2002 con il singolo d’esordio “Xdono”. Il suo album di debutto “Rosso relativo”, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Tra i suoi più grandi successi non possiamo non menzionare inoltre il singolo “Sere nere”.

Dichiaratamente omosessuale, il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si unisce civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno. E si è sempre battuto per i diritti delle minoranze e ha anche sensibilizzato una maggiore attenzione su malattie come la bulimia, di cui ha sofferto. E questa grinta la potevamo già intuire in quella foto oggi un po’ scolorita.