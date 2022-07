Aida Yespica, lo scatto è bollente | La sua bellezza è così sconvolgente da mandare in tilt il web

Aida Yespica; uno dei volti maggiormente conosciuti ed apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano e non solo. Di recente, sui social ha mostrato tutta la sua felicità per un avvenimento speciale.

Aida Yespica, un volto noto dello spettacolo e della televisione italiana. Ma non solo, dato che è molto attiva pure in Venezuela, dove è nata, in Spagna e negli Stati Uniti. Inizia la sua carriera nel 2002 in qualità di modella; partecipa a Miss Venezuela e l’anno dopo si trasferisce a Milano dove diventa veramente famosa.

Nel primo decennio del 21° secolo, si prende davvero tanto spazio nelle vetrine di moda di svariati paesi e ottenendo smisurata popolarità e grandissimo successo. Nel 2012, partecipa a L’isola dei famosi e posa per Playboy Italia.

Nel 2013 è modella e testimonial de La dolce vita per la linea borse. E in tv? Compare regolarmente dal 2003 agli ultimi al 2017. Partecipa nello stesso anno infatti alla seconda edizione del Grande Fratello VIP piazzandosi peraltro al quinto posto del reality show più chiacchierato d’Italia.

Ha avuto anche più di una esperienza in qualità di attrice; nel 2007, recita in Natale in crociera con Christian De Sica, Michelle Hunziker e Fabio De Luigi. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata dal 2007 al 2009 con Matteo Ferrari, relazione dal quale è nato il loro primo figlio.

Nel 2012 si è sposata a Las Vegas con l’avvocato Leonardo Gonzales. L’anno dopo, si lega a Roger Jenkins. Queste le principali relazioni della modella e showgirl che ancora oggi è molto famosa. Anche sui social media, dove non è raro vederla attiva.

Aida Yespica, il momento che stava aspettando è arrivato: il post social

Aida Yespica, una carriera davvero degna di nota e per niente terminata qui, per la bella modella e showgirl venezuelana che ha saputo ritagliarsi uno spazio molto importante in vari paesi nel mondo.

In un settore, come abbiamo detto, davvero rilevante e molto chiacchierato come quello della tv. E’ molto attiva anche sui social media, dove di recente ha pubblicato un post relativo alla sua festa di compleanno.

Parliamo di Instagram, un doppio scatto in cui possiamo notare lei bellissima e una didascalia: “Finalmente maggiorenne! Grazie di cuore per tutti gli auguri, supporto, amore e bellissime vibes!”.

I primi quarant’anni dell’ex modella, di certo festeggiati nel miglior modo possibile. E ha condiviso un momento così pure con i suoi follower. Che, come sempre, non sono mancati all’appello.