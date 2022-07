Anna Tantangelo, il buongiorno che tutti vorremmo | Quel seno manda in delirio i fans

Anna Tatangelo, una carriera lunghissima ed interamente dedicata al mondo della musica e non solo. E adesso si dedica anche ai suoi fans, aumentando non poco le temperature corporee degli stessi più di quanto non faccia già l’estate.

Anna Tatangelo, nata a Sora nel Lazio il 9 gennaio 1987, è una cantante e conduttrice televisiva di grande successo. Inizia la sua carriera compiendo tanta gavetta, così come altri grandi talenti prima di lei.

Si aggiudica alcuni concorsi musicali e diventa nota al grande pubblico grazie alla vittoria del Festival di Sanremo Giovani nel 2002 con il brando Doppiamente fragili. Ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album vendendo ben quattro milioni di dischi circa.

Ha pure ricevuto una ventina di certificazioni fra dischi d’oro e di platino. Ma il suo successo non si è limitato all’Italia, ma è andato avanti alla grande pure in Svizzera, Brasile, Germania, Canada, Francia, Spegna ed altri paesi esteri.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata ufficializzata la sua relazione con Gigi D’Alessio a partire dal 2006. La coppia, ha avuto successivamente un figlio. La loro relazione, purtroppo, è terminata nel 2020.

Ha avuto una breve storia con Livio Cori, terminata all’inizio di questa estate. Al di là della sua sfera personale, comunque, è chiaro che la sua carriera sia stata fino a qui di grandissimo livello. I risultati e la sua voce lo dicono per lei. Ma non sono il solo motivo per cui la cantante è molto seguita sui social media, come ha dimostrato di recente.

Anna Tatangelo, il buongiorno che i fans sognavano: il post è inequivocabile

Anna Tatangelo, famosissima e bellissima. E’ molto nota nel mondo della musica e della televisione, lo abbiamo detto, ma come moltissimi altri vip è nota anche sui social media. In particolare Instagram, che oramai sembra l’applicazione più utilizzata in assoluto per interagire fra milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

E anche la cantante la utilizza, mostrandosi nella sua forma migliore mettendo in evidenza il suo strepitoso aspetto fisico. Un buongiorno al mare che non può assolutamente passare inosservato: decollete in bella mostra e fisico da urlo che i suoi followers avranno certamente apprezzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloavita)

Per lei che nonostante il passare degli anni rimane sempre la stessa splendida autrice di sempre. E lo è pure senza musica, televisione e chissà cos’altro: a volte basta un breve video per dimostrarlo, come ci ha chiaramente fatto capire.