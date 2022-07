Barbara D’Urso, 65 anni e non sentirli | Svela il suo segreto di bellezza: mangio solo…

Una dieta molto particolare che le permette di essere ancora molto attraente. Ecco come potreste esserlo anche voi

Siamo sicuri che, ancora, è al centro dei pensieri di molti uomini. Già perché Barbara D’Urso continua a essere una bellissima donna. Oggi 65enne, Barbara si mostra sempre in splendida forma. E ha un grande segreto per essere così com’è. Questo segreto risiede nella sua alimentazione. Leggeteci e scoprite come essere così smaglianti a quell’età.

Debutta in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Gli inizi sono caratterizzati anche da alcuni ruoli cinematografici. Ma Barbara capisce ben presto che la sua strada è la televisione.

In particolare, sulle reti Mediaset, fa sempre il pieno di ascolti. Conduce diverse edizioni del “Grande Fratello”, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. In particolare “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”. Programmi che spesso sono stati tacciati di tratti trash e strappalacrime. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5.

La dieta di Barbara D’Urso

Ha superato e supera, spesso, anche le polemiche sul suo modo nazionalpopolare di fare televisione. Barbara D’Urso tira dritto, incurante delle polemiche. Sfreccia sulla cresta dell’onda del successo da decenni ormai. Signora incontrastata della televisione commerciale.

Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. In tanti, spesso, hanno infatti contestato il suo modo di fare televisione. A volte fondato sul sensazionalismo o su quella che, negli anni, è stata definita “tv del dolore”. Ma Barbara D’Urso va avanti e continua a essere l’alter ego di Mediaset di Mara Venier per quanto concerne i programmi domenicali.

Anche per questo è seguitissima. Anche per questo, forse, è odiatissima. O, magari, è solo invidia tutta femminile perché Barbara, a 65 anni, continua a essere molto più in forma e attiva di tante assai più giovani di lei. Ma sapete qual è il suo segreto? Noi possiamo svelarvelo.

Barbara D’Urso segue una dieta molto particolare, che le permette, peraltro senza particolari sforzi, di rimanere così attraente. Tutto comincia con la colazione che sappiamo bene essere uno dei pasti più importanti della giornata. In quell’occasione, Barbara consuma uno yogurt, del pane integrale e un frullato.

A pranzo, invece, tendenzialmente pasta (rigorosamente integrale) o riso con verdure. La sera, invece, più campo libero, quasi sempre dedicandosi a un secondo di suo gradimento. Insomma, nessun particolare sacrificio per essere così in forma a 65 anni.