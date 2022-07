Del Piero, il campione ha rischiato di dire addio al calcio per sempre e non solo a quello | Ecco come sta oggi

Alessandro Del Piero è uno degli ex calciatori più conosciuti a livello globale, ma ma nella sua vita non è sempre filato tutto liscio.

Alessandro Del Piero è uno degli italiani più conosciuti a livello globale. Gran parte del merito va alla sua grandissima carriera da calciatore, svolta principalmente con la maglia della Juventus di cui è diventato una bandiera e una leggenda.

L’ex bianconero, dopo gli esordi al Padova nei primi anni Novanta, si trasferisce sotto la Mole nel 1993 e ci resta per ben 19 stagioni in cui scrive la storia del club. Del Piero è infatti il recordman di presenza con la maglia della Vecchia Signora (709), nonché primatista di gol in tutte le competizioni (290).

Dal 2001 al 2012 ha indossato la fascia di capitano della Juventus, prima di andare esperienza all’estero in Australia al Sidney e in India al al Delhi Dynamos. Nel 2015 ha poi deciso di appendere gli scarpini al chiodo, non abbandonando però il mondo del calcio.

A Los Angeles ha fondato una scuola calcio arrivando a fare un qualcosa che nessuno era riuscito a fare prima. Il Los Angeles 10 FC è infatti la prima squadra mista, che vede giocare al suo interno sia uomini che donne.

Ma non solo. Del Piero è anche uno dei volti noti di Sky Sport che il martedì e il mercoledì, spesso in collegamento dagli Stati Uniti, commenta la Champions League negli studi della pay-tv.

Del Piero, dalla crisi con la moglie Sonia alla malattia che l’ha colpito

Alessandro Del Piero, ai suoi tempi, è sempre stato un calciatore lontano dai riflettori del gossip e ora che non gioca prosegue su questa strada. Ma nel mondo dei personaggi noti, è facile andare incontro a voci e notizie sulla propria vita privata.

L’ex calciatore della Juventus è sposato dal 2005 con Sonia Amoruso, da cui ha avuto tre figli: il primogenito Tobias di 15 anni, la seconda arrivata Dorotea di 13 anni e la terza e ultima figlia Sasha di 12 anni.

Ma nel 2018 la coppia stava per scoppiare. Il motivo? Diverse incomprensioni che hanno messo a dura prova il loro rapporto, dopo che la famiglia Del Piero si era trasferita a Los Angeles al termine della carriera del calciatore.

Marito e moglie sono però riusciti a lavorare sul loro rapporto e a risolvere il tutto, anche se subito dopo la crisi Del Piero ha dovuto affrontare un complicato problema di salute. Nel 2020, infatti, Pinturicchio è finito in ospedale a causa di alcuni dolorosi calcoli renali.

“Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare cosi’ male”, scrisse al tempo Del Piero sui social quando rese pubblica la notizia e tranquillizzò i suoi fan.