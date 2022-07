Fabrizio Corona, questa volta la spara grossa | Non si era mai spinto così oltre

E’ il personaggio divisivo per eccellenza. Per qualcuno un approfittatore, che ricattava i vip. Per qualcun altro un perseguitato dalla giustizia. Ora una nuova sfida?

Ogni cosa che lo riguarda, diventa notizia. E questo Fabrizio Corona lo ama, lo adora. Che si parli male di lui, purché se ne parli. Questa volta, però, arriva un’affermazione davvero grossa. Forse troppo, anche per uno come lui.

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Per anni sposato con la modella Nina Moric, altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Come detto, Fabrizio Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione. Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

Corona la spara grossa

“Tempo cinque anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della Salute”. Lo ha detto Fabrizio Corona in un’intervista rilasciata alla trasmissione ‘Iceberg’ di Telelombardia. L’ex fotografo dei vip ha parlato anche della sua esperienza nella comunità di recupero di Limbiate, in provincia di Monza.

“Questo percorso che sto seguendo in comunità a Limbiate sta andando bene, siamo quasi arrivati alla fine. In questo periodo vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate e il mio cervello è settato per non pensare più a tutto quello che era successo. Finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni, faccio un mese di vacanza e vado a Porto Cervo e poi a Noto”.

Poi l’annuncio: “A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche“. Corona ha infine assicurato che sì, questa volta si sposerà “veramente” con la compagna Sara Barbieri.