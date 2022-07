Gerry Scotti, quegli autografi che non avrebbe mai voluto fare | Travolto dal dolore senza rispetto

Le parole di Gerry Scotti in merito a quell’occasione hanno fatto emozionare tantissime persone. Una realtà da pochi conosciuta.

Il conduttore ha sempre allietato tutti quanti grazie al suo modo di fare, elegante e ricco di ironia. Eppure, anche lui, come tutti, ha vissuto dei momenti indimenticabili e ricchi di tristezza nella propria vita.

Non è solito parlarne, ma ora ha voluto rilasciare delle affermazioni ricche di carica emotiva e sconvolgenti, da un certo punto di vista. Non tutti sanno cosa gli è accaduto in passato, ma ora ha voluto liberarsi di questi pensieri, magari per togliersi il peso dalla coscienza.

Parlare di alcuni fatti della propria vita può far bene, chissà se anche a lui permetterà di essere più libero in merito alla terribile situazione che ha passato. Ad essere i protagonisti di questa vicenda sono stati i suoi genitori e Gerry Scotti ha voluto parlarne all’opinione pubblica senza freni. Lo stesso uomo si è emozionato, così da provocare una reazione a catena con chi lo ha ascoltato.

Tutti lo conosciamo per le sue attività in tv, ma pochi conoscono realmente bene le attività svolte dal conduttore durante la sua carriera. Intanto, vi sono da ricordare le attività più note, come la conduzione di Chi vuol essere milionario, Striscia la notizia e Paperissima. Inoltre, come si può non parlare di lui senza citare Tu si que vales e le tante altre attività in tv? Pochi però conoscono il suo trascorso nel mondo della politica e le attività in tv.

Le parole sconvolgenti di Gerry Scotti in merito ai propri genitori

Quello che ha lasciato a bocca aperta molti telespettatori è stato l’atteggiamento dell’uomo e dei suoi fan durante un brutto momento avvenuto per via dei suoi genitori. Infatti, vista la sua notorietà, in tanti gli hanno chiesto autografi anche in un momento molto delicato della sua vita. Il poco tatto dei fan, però, non è stato incriminato dall’uomo, che ha firmato senza alcun problema, pur essendo molto triste in quel preciso istante.

Anche il luogo in cui essi glieli hanno chiesti è molto particolare, dato che si trattava di un obitorio. E sì, perché il conduttore si trovava in quel posto per via della morte dei suoi genitori, avvenuta, purtroppo, in coincidenza nello stesso giorno. “I soldi guadagnati in carriera aiutano solamente a togliersi degli sfizi, ma non ad affrontare queste dinamiche della vita”, ha affermato Gerry Scotti in merito.