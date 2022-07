Isabella Ferrari, travolta all’improvviso dalla malattia | Ha rischiato davvero grosso

“La recente malattia, però, mi ha fatto capire che non devi avere paura di morire. Perché è la paura di vivere a fregarti. Solo quella. Soltanto quella”

Pseudonimo di Isabella Fogliazza, Isabella Ferrari è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Oggi, all’età di 58 anni, confessa di essere affetta da una grave malattia.

Nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per “Romanzo di un giovane povero” e nel 2008 il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto”. Al Festival internazionale del film di Roma 2012 vince il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice grazie al film “E la chiamano estate”.

Sono solo alcuni dei titoli di grande successo della carriera di Isabella Ferrari. La ricordiamo infatti in “Saturno contro”, “Caos calmo”, “il venditore di medicine” e “Napoli velata”. Per lei una piccola, ma intensa, parte anche nel film premio Oscar di Paolo Sorrentino, “La grande bellezza”.

Carriera ricca di lavori e di soddisfazioni quella di Isabella Ferrari. Che è molto attiva anche a teatro. Anche sotto il profilo sentimentale, la vita di Isabella Ferrari è molto intensa. Nel 1981, a soli sedici anni, ha intrapreso una breve relazione col regista Gianni Boncompagni, conosciuto sul set del programma televisivo Sotto le stelle, da lui diretto.

La sua prima figlia, Teresa, è nata da una relazione con l’imprenditore-designer Massimo Osti. L’attrice si è sposata nell’aprile 2002 con il regista Renato De Maria. Da lui ha avuto due figli. Nessuno immaginerebbe, quindi, di apprendere che la bella attrice sia affetta da una grave malattia.

La malattia di Isabella Ferrari

E invece è stata proprio Isabella Ferrari a raccontarlo alle telecamere di “Verissimo”. Il ricordo della terribile giornata di metà 2018 fa accapponare la pelle. In quel periodo, infatti, l’attrice nota per la prima volta i problemi alle gambe. La sensazione di non sentirne la sensibilità: “Una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Tutto è precipitato in fretta” dice.

L’attrice ha annunciato con grande commozione questa patologia. Ha, soprattutto, condiviso la preoccupazione sulla gravità della situazione e sul fatto che la stessa possa peggiorare. Ha scelto però di non dire il nome della malattia. Una scelta saggia, forse.

Nel periodo in cui, sempre più spesso, ci si informa su internet, anche per quanto concerne le questioni mediche, l’attrice ha scelto di non alimentare le psicosi di chi avrebbe potuto iniziare a ricercare i sintomi su internet.

Ma, allo stesso tempo, l’attrice afferma di essersi confrontata con un’ottima sanità italiana, in una struttura ospedaliera di Roma. “Incontro il medico più importante per me. La diagnosi che fa non è per niente buona, mi suggerisce una terapia importante e pericolosa, qualcosa che poteva funzionare solo in una percentuale di casi”.

Inizia quindi la dura terapia: “Ogni mattina, per due anni, sono andata in quell’ospedale. E quando non potevo muovermi, dal letto della struttura chiamavo i miei figli via Skype per restare ancorata a loro e alla vita”. Oggi, fortunatamente, la bella e brava Isabella ha superato quei gravi problemi, invalidanti anche per via dei dolori lancinanti. “La recente malattia, però, mi ha fatto capire che non devi avere paura di morire. Perché è la paura di vivere a fregarti. Solo quella. Soltanto quella”.