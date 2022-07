Lory Del Santo: “Ho detto di no a Donald Trump” | Rivelazione scioccante della showgirl

Lory Del Santo, la rivelazione spiazza l’intero mondo dello spettacolo e della televisione italiana ed internazionale. Incredibile quanto ha svelato, nessuno lo sapeva. La showgirl non è riuscita proprio a tenerlo dentro di sé.

Lory Del Santo: attrice, regista, fotografa, ex modella, showgirl. Il personaggio televisivo nato a Povegliano Veronese il 28 settembre 1958, può vantare davvero una carriera ricca e soddisfacente. Tutto inizia negli anni settanta, prima come valletta e poi come attrice.

Una carriera “spezzata” che l’ha vista tornare alla ribalta solo nel 2005 con la vittoria de L’isola dei famosi. In seguito, ha preso spesso e volentieri parte a vari programmi televisivi in qualità di opinionista.

Ha poi pubblicato un libro e in seguito partecipato come concorrente ad altri reality show italiani di rilievo come La fattoria, Pechino Express e Grande Fratello VIP. Tanta carriera ma anche tanta vita privata per la Del Santo, soprattutto a cavallo fra gli anni ’80 e i ’90; la stessa attrice, dichiarò di essere stata ospite del ricchissimo Adnan Khashoggi. Divenne poi amante di Eric Clapton, chitarrista.

Dal loro amore, sbocciato quando l’uomo era sposato con pattie Boyd, Lory diede alla luce Conor Loren Clapton – tragicamente scomparso nel 1991. Nello stesso anno, nacque il suo secondo figlio Devin dalla storia con Silvio Sardi.

Divenne nuovamente madre nel 1999 di Loren. Anche quest’ultimo morì suicidandosi. Le relazioni di Lory, comunque, non finiscono qui. Ne ha avuta un’altra con Richard Krajicek e con Marco Cucolo, suo compagno quest’ultimo dal 2015.

Lory Del Santo, l’incredibile rivelazione: “Ho detto no a Donald Trump”

Abbiamo parlato della carriera e della vita privata di Lory Del Santo, che nel 2020 rivelò di aver detto no a Donald Trump. Così ha raccontato alla trasmissione radiofonica I lunatici, in onda in fascia notturna su Rai Radio 2.

Un presunto flirt avuto in gioventù, di cui ha voluto spiegare più dettagli possibili. Un’attrazione durata poco per sua volontà e finita con un suo pentimento, dato che reputa Trump un grande corteggiatore.

Ha svelato che ci ripensa ogni tanto, perché “se uno ti corteggia è perché gli piaci, quindi devi decidere perché un corteggiamento non deve essere troppo lungo”. Ha aggiunto proprio che l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America è molto bravo in questo, a differenza di tanti altri uomini pieni di soldi e potere.

Gli ha detto di no perché si trovava in un periodo complicato della propria vita nonché occupata sentimentalmente. Ma se tornasse indietro, come svelato, non ci penserebbe due volte.