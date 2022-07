Russell Crowe, altro che gladiatore | Le sue lezioni di romanesco con un professore d’eccezione

Da “a ripijate” a “me cojoni”. Russel Crowe apprende e si diverte moltissimo grazie a un grande docente noto a tutti noi.

Le sue vacanze romane lo hanno letteralmente folgorato. Un po’ per la bellezza della Capitale. Dal Colosseo alla Cappella Sistina. Splendida Roma, anche con questo caldo torrido da bollino rosso. Un po’ per la simpatia coinvolgente dei cittadini. Russell Crowe è pronto ormai a recitare in italiano. Anzi, in romanesco!

E’ tornato, quindi nei “suoi” luoghi. 58enne attore neozelandese, è noto soprattutto per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film “Il gladiatore” di Ridley Scott, ruolo che gli ha dato molta popolarità e gli ha consentito di aggiudicarsi il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001.

Ha interpretato inoltre il matematico John Nash in “A Beautiful Mind” di Ron Howard, grazie al quale ha ottenuto un BAFTA, un Golden Globe e la sua terza candidatura all’Oscar, il capitano Jack Aubrey in “Master & Commander – Sfida ai confini del mare” di Peter Weir, il pugile James J. Braddock in “Cinderella Man – Una ragione per lottare”, sempre di Ron Howard.

Tra gli altri ruoli più noti vi sono Hando in “Skinheads”, il dottor Jeffrey Wigand in “Insider – Dietro la verità” di Michael Mann (che nel 1999 gli ha fruttato la sua prima candidatura all’Oscar), “Robin Hood” nell’omonimo film del 2010 (diretto ancora da Ridley Scott) e l’ispettore Javert in “Les Misérables” di Tom Hooper, adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Claude-Michel Schönberg (a sua volta tratto dal romanzo di Victor Hugo). Nel 2020 si è aggiudicato per la seconda volta il Golden Globe per la sua interpretazione di Roger Ailes nella miniserie “The Loudest Voice – Sesso e potere”.

A lezioni di romanesco

Insomma, stiamo parlando di un attore che è pienamente nel gotha del cinema mondiale. È stato iscritto fra le celebrità della Hollywood Walk of Fame: la sua stella ha il numero 2 404. Ma, fino al viaggio estivo a Roma, gli mancava questa peculiarità. Adesso, invece, può dirsi a tutti gli effetti un attore completo.

E’ lo chef e conduttore televisivo Francesco Panella a pubblicare il video esilarante su Instagram. Giornate intense per Panella che, appena pochi giorni fa, ha avuto ospiti nel suo ristornate “L’antica pesa”, altri due attori hollywoodiani, Vin Diesel ed Helen Mirren.

Ma probabilmente si è divertito molto di più con le lezioni in romanesco a Russell Crowe. Il gioco è semplice: i commensali hanno un dado e sulle sei facce dello stesso vi sono delle tipiche espressioni romane: da “a ripijate” a “me cojoni”. Russel Crowe apprende e si diverte moltissimo.