Avete mai visto la figlia di Alberto Castagna? Oggi è una donna bellissima ed ha seguito la strada di..

Il suo sorriso ricorda quello dell’amato conduttore televisivo prematuramente scomparso, che ci ha fatto emozionare con “Stranamore”

Era il lontano 2005 quando ci lasciava prematuramente Alberto Castagna. Volto noto e molto amato della televisione. Castagna lasciò un vuoto incolmabile nel mondo della televisione. Ma lasciò, soprattutto, una figlia, che in quel periodo aveva 13 anni, Carolina. Ebbene, oggi Carolina è diventata una donna. Ed è una donna molto bella, oltre che preparata nel proprio campo.

Alberto Castagna debuttò in televisione come giornalista del TG2, lasciando poi la testata per condurre i programmi di Michele Guardì Mattina 2 e I fatti vostri, che lo resero popolare tanto da permettergli di vincere un Telegatto come “Personaggio maschile dell’anno” nel 1993. Nello stesso anno passò alla Fininvest.

Su Canale 5 condusse alcune trasmissioni nel primo pomeriggio, ma in particolar modo portò al debutto “Stranamore”, programma di successo al quale legò la sua immagine e che condusse fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 1º marzo 2005. Il suo stato di salute aveva tenuto in allarme il pubblico e i media alcuni anni prima, a causa di un aneurisma che lo aveva costretto ad una lunga convalescenza lontano dagli schermi.

La sua carriera subì una brusca battuta d’arresto nel 1998 quando, venti giorni dopo un intervento chirurgico che aveva rimandato da tempo, fu vittima della rottura di un doppio aneurisma all’aorta toracica, che lo costrinse a subire due interventi chirurgici nell’arco di pochi giorni e una lunga degenza in ospedale durata otto mesi, subendo vari altri interventi, tra cui uno per emorragia e necrosi intestinale, anche nei mesi successivi al ricovero, avvenuto il 18 luglio. Rimase ricoverato fino al marzo del 1999.

La figlia di Alberto Castagna

Il conduttore morì la sera del 1º marzo 2005, all’età di 59 anni, per un’emorragia interna. Quell’improvvisa scomparsa lasciò sola la piccola Carolina, che ai tempi aveva 13 anni. Oggi di anni ne ha 30 e non ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo.

Anzi, forse memore delle problematiche di salute e sanitarie avute dal padre, ha deciso di dedicarsi agli studi in Medicina. Del resto, la mamma di Carolina, Pucci Romano, è una nota e apprezzata dermatologa. E oggi Carolina sta studiando per specializzarsi dopo la laurea.

Dal suo account Instagram possiamo apprezzare la sua passione per i viaggi e per l’architettura. Ma anche un bellissimo sorriso, che ricorda anche quello dell’indimenticato conduttore televisivo, che ci ha fatto emozionare con “Stranamore”.