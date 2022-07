Cristiano Ronaldo, non è il benvenuto | Viene visto ancora come un nemico.. non è degno

Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico e, a quanto pare, i tifosi sarebbero tutti contrariati al suo arrivo.

Che un calciatore come Cristiano Ronaldo non abbia ancora un futuro ben definito a poche settimane dall’inizio del campionato, è una situazione che fa notizia. Il ritorno al Manchester United è stato deludente, con una Premier League terminata al sesto posto nonostante i suoi 18 gol in 30 partite.

Una posizione in classifica che ha lasciato fuori dalla Champions League i Red Devils, cosa che non piace al cinque volte Pallone d’oro che desidera essere ancora protagonista nella massima competizione europea. E così si starebbe guardando in giro alla ricerca di una nuova squadra che giochi proprio in Champions.

Nelle scorse settimane si era parlato del Bayern Monaco, bisognoso di sostituire quel Robert Lewandowski partito direzione Barcellona. La pista bavarese è però stata smentita dai dirigenti del club tedesco e ora a volere Cristiano Ronaldo sarebbe l’Atletico Madrid, che riporterebbe il portoghese in Spagna sull’altra sponda della capitale iberica.

CR7 ha giocato al Real Madrid dal 2009 al 2018, segnando la bellezza di 446 gol in 436 partite e conquistando trofei a profusione; tra cui due Champions League vinte proprio contro in finale contro i Colchoneros.

Questo ipotetico arrivo di Ronaldo all’Atletico Madrid avrebbe però scatenato la furia dei tifosi biancorossi. Supporter che hanno fatto sentire tutto il proprio dissenso attraverso i social.

Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid, la furia dei tifosi dei Colchoneros

La voce del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Atletico Madrid ha fatto il giro del mondo, con tanto di notizia dell’ok alla trattativa arrivato da parte dell’allenatore Diego Simeone alla ricerca di un bomber da oltre 20 gol a stagione.

I Colchoneros giocano la Champions League e lo stesso CR7 sarebbe disposto a ridursi del 30% l’ingaggio pur di lasciare il Manchester United e giocare nell’Europa che conta. L’arrivo a Madrid, però, non piacerebbe affatto ai tifosi dell’Atleti.

Sui social, infatti, i sostenitori dei biancorossi hanno lanciato una compagna contro il portoghese con tanto di hashtag dedicato: #ContraCR7, il trend fatto partire su Twitter.

“Annullerò i miei due abbonamenti se dovesse arrivare Ronaldo” ha scritto un tifoso. Un altro ci va giù più pesante, scrivendo sui social: “È un clown che non rappresenta nulla dell’Atletico. Distruggerebbe lo spogliatoio, i tifosi e tutto ciò che tocca”.

A Madrid sponda Colchoneros, quindi, Cristiano Ronaldo viene visto ancora come un nemico e come un calciatore non degno di indossare la maglia biancorossa nonostante le sue grandissime qualità. Da ricordare anche il brutto gesto del portoghese nei confronti della tifoseria dopo la tripletta segnata con la Juventus contro l’Atletico che portò all’eliminazione dalla Champions degli spagnoli.