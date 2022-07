Cristina Buccino, sconvolge tutti | Le sue forme, quel vestito… fanno uscire fuori di testa

Lei è molto brava a farsi desiderare. E lo fa anche con uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio seguitissimo account Instagram ufficiale

Un vestito color verde militare che mette in mostra le forme generose – generosissime – di Cristina Buccino. Anche questa volta i suoi fan possono ritenersi assolutamente soddisfatti. E lo siamo anche noi, seguire il suo profilo dà sempre la possibilità di parlarne ed è certamente piacevole. Soprattutto quando la bella Cristina pubblica foto di questo tipo…

Nella sua attuale attività – quella di influencer – eccelle decisamente. Riesce a farlo soprattutto grazie a foto come queste. Cristina Buccino sui social network è una vera e propria celebrità. Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram sta letteralmente spopolando. E, in effetti, non poteva essere altrimenti…

Ne ha fatta di strada dalla nativa Castrovillari, centro in provincia di Cosenza di circa 20mila anime. Cristina Buccino, ormai, si muove negli ambienti dello spettacolo e del jet set. Lo fa, evidentemente, grazie alla sua avvenenza. Oggi, infatti, è una delle influencer più famose, avendo circa 3 milioni di followers sul proprio profilo Instagram.

E’ stata notata per la prima volta da un fotografo e da allora si è concentrata sulla carriera di modella, che l’ha fatta accedere al mondo dello spettacolo. Questo grazie a un fisico capace di colpire l’attenzione, essendo peraltro alta più di un metro e settanta centimetri.

Oggi, avendo da poco compiuto 36 anni, Cristina Buccino è lanciatissima nella sua carriera che si dipana non solo online. Ha esordito infatti in TV con il programma “Tutto X Tutto” su Rai1, passando poi a Rai2, nel programma di Gene Gnocchi, “Artù”. Si fa notare definitivamente partecipando al programma “Veline” di Mediaset, dove riesce ad arrivare in finale. Partecipa poi all’Eredità, vestendo i panni della professoressa, fino al 2012.

Curve pericolose a Ibiza

Ma negli anni le partecipazioni televisiva si susseguono, con la sublimazione che arriva con lo sbarco a “L’isola dei famosi”. Tifosissima della Juventus, negli anni le sono stati attribuiti diversi flirt con uomini famosi. Ma Cristina li ha smentiti quasi tutti.

E chissà quanti la desiderano. Tanti, tantissimi. Del resto, lei è molto brava a farsi desiderare. E lo fa anche con uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio seguitissimo account Instagram ufficiale.

Con le foto pubblicate, la bella Cristina si geolocalizza a Ibiza, per antonomasia l’Isola del jet set e del divertimento. Indossa un abito color verde militare, che va ben oltre il vedo/non vedo. Avete visto la scollatura? Non è “illegale”?