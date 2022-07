Irene Grandi: “In me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi..” | Una decisione difficile da prendere

Per Irene Grandi non è stato certamente semplice: la cantante si è ritrovata davanti ad un bivio ed ha deciso di seguire quella che per lei resterà sempre una priorità.

Salita alla ribalta nel 1994 con i suoi primi successi, le canzoni “Fuori” e “T.V.B.”, Irene Grandi è una delle cantanti rock italiane più conosciute ed apprezzate, non solo in patria ma anche all’estero.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Jovanotti, Pino Daniele, Vasco Rossi e Tiziano Ferro. Inoltre, ha cantato in duetti in francese, tedesco, hindi ed alcune lingue africane, oltre che realizzare singoli in spagnolo.

A consacrare la su carriera sono stati i brani “La tua ragazza sempre” – con la quale si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo del 2000 -, “Prima di partire per un lungo viaggio” e “Bruci la città”, diventati dei grandi tormentoni.

L’incontro con Lorenzo Doni ed il matrimonio

Nel 2015 la cantante ha reso pubblica la sua relazione con l’avvocato Lorenzo Doni, conosciuto tramite un amico in comune. Di lui non sono mai state rilasciate tante informazioni, vista la sua attenzione per la privacy.

Irene, in un’intervista per Vanity Fair dell’epoca, si è limitata a spiegare: “Non è un musicista, lavora dietro le quinte”. L’artista ha poi raccontato di essere stata corteggiata a lungo dall’avvocato, finendo col venire “capitolata per insistenza”. Tre anni più tardi, la coppia ha celebrato le nozze a San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano, con un cerimonia riservata a famigliari e amici più stretti.

La scelta di Irene Grandi

A distanza di quattro anni, Irene ha rivelato di essere tornata single. La cantante si è confessata raccontando si essersi trovata davanti ad un bivio e di aver scelto la musica. “Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro” ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera.

L’artista, nel corso del suo matrimonio, ha visto rompersi dei legami che erano già fragili. Proseguendo, ha detto la sua riguardo il concetto di “coppia”. Un concetto ormai in crisi: “È il mondo che non mi pare si più strutturato in modo da permettere alle coppie di durare nel tempo” ha affermato.

Per Irene continua ad essere difficile “capire cosa sia l’amore”, come affermato da lei stessa. Tutto ciò su cui può contare è la musica: le sue canzoni sull’amore, infatti, sono l’unico modo per riuscirsi ad avvicinare ad esso.