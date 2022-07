La loro tossicodipendenza li ha devastati | Ecco il prima e il dopo la droga di famosi vip

Sono numerose le celebrità che si sono ritrovate ad affrontare una difficile tossicodipendenza, spesso con esiti tragici. La dipendenza da droga ha reso molti vip irriconoscibili: ecco il primo e dopo di alcuni.

Nel mondo dello spettacolo, la dipendenza da sostanze stupefacenti è un vero problema: sono tantissime le star ad aver conosciuto la tossicodipendenza, con esiti tragici. Artisti come Jim Morrison, Amy Winehouse, Janis Joplin o Kurt Cobain hanno segnato la storia della musica, mentre affrontavano le loro dipendenze mortali. Lo stesso vale per attori come Marylin Monroe, Heath Ledger e Philip Seymour Hoffman, tutti morti per overdose.

La vita da star viene vista come un sogno. Ma, per tantissime celebrità, la notorietà può trasformarsi in un incubo quando si finisce col combattere contro la pressione o l’essere risucchiati dai party a base di droga. La tossicodipendenza ha cambiato molte star: in questo articolo vi mostreremo il prima e dopo di alcuni vip diventata quasi irriconoscibili.

Come la tossicodipendenza ha cambiato completamente alcune star

Iniziamo con Macaulay Culkin, uno degli attori più discussi. Bambino prodigio diventato celebre in tutto il mondo grazie al film “Mamma ho perso l’aereo!”, l’attore ha iniziato a recitare a soli 8 anni, raggiungendo un enorme successo. Una volta entrato nella fase adolescenziale, però, Culkin ha cominciato a fare uso di droghe.

La morte della sorella nel 2008 lo ha portato ad andare in riabilitazione: dopo aver saputo che quest’ultima era stata investita da un’auto mentre camminava ubriaca, ha deciso che non voleva rischiare di fare la sua stessa fine.

Whitney Houston, deceduta nel 2012, nel corso della sua carriera si è guadagnata il soprannome “The Voice”, datole da Oprah Winfrey. È stata una delle prime cantanti afroamericane a scalare le classifiche internazionali, diventando un’icona degli anni ottanta.

L’artista ha affrontato non poche difficoltà, tra le quali una relazione tossica segnata dalla violenza, che l’hanno portata ad abusare di sostanze stupefacenti. La Houston è morta all’età di 48 anni, nella camera di un hotel di Beverly Hills.

Passiamo poi ad Amanda Bynes. Diventata un punto di riferimento per i più giovani, grazie alla serie “The Amanda Show” trasmessa su Nickelodeon e la sitcom “Le cose che amo di te”, è cambiata in modo impressionante per via della sua dipendenza da alcol e droga.

L’attrice ha passato molti anni lontana dai riflettori. Anni trascorsi a lottare contro la depressione e la tossicodipendenza e che sembrerebbero aver dato i loro frutti: in una recente intervista, infatti, la Bynes ha rivelato di essere pronta a tornare a recitare.

Da Britney Spears a Lindsay Lohan, da Steven Tyler a Courtney Love, da Naomi Campbell a Kate Moss: sono veramente tante le celebrità finite col cercare conforto nella droga. Fortunatamente, in molte sono riuscite anche ad uscirne e ripulirsi, segnando l’inizio della loro nuova vita.