Monopattini elettrici, cambia tutto: con le nuove regole rischi di incorrere in multe salatissime

I monopattini elettrici sono ormai da tanto tempo molto discussi, un argomento davvero caldissimo che adesso sembra essere finalmente arrivato ad un punto di svolta. Cambia tutto, scopriamo come.

I monopattini elettrici. Argomento sempre molto discusso in Italia, soprattutto a causa dell’irresponsabilità di chi li utilizza. Tante volte ci siamo trovati a vedere immagini di monopattini gettati sui marciapiedi, parcheggiati sulle strisce pedonali e ciclabili.

O ancora peggio, lanciati da scalinate e ponti. Un modus operandi decisamente poco civile ma che ben presto potrebbe cambiare in toto, per fortuna.

Dal 26 luglio, infatti, chi parcheggia in maniera illecita un monopattino elettrico in condivisione, rischia di incorrere in sanzione. In più, verrà incentivato a seguire corsi di guida gratuiti. Scopriamo meglio questa novità, che pare essere davvero rivoluzionaria.

Monopattini elettrici, cambiamento importante: di cosa si tratta

Si tratta della piccola ma rilevante rivoluzione del settore dei monopattini elettrici lanciata da Consumerismo – associazione dei consumatori – e dalla società di sharing Dott. Verrà inizialmente testata in due città importanti quali sono Roma E Milano, per poi espandersi a macchia d’olio in tutta Italia.

Il tutto, per limitare nettamente la miriade di parcheggi irregolari che affolla da tempo il nostro paese.

In poche parole, chi usufruisce del servizio di monopattini in sharing Dott parcheggiando fuori dalle aree consentite o irregolarmente, violerà il codice della strada e riceverà un alert direttamente sul proprio telefono attraverso l’applicazione del servizio in questione.

Se però il comportamento scorretto si prolunga, la seconda volta sarà quella della penale. E anche della guida per parcheggiare bene rispettando le regole. In caso di terza violazione, verranno incentivati i trasgressori a frequentare un corso di guida obbligatorio e gratuito nel corso del prossimo autunno.

In caso contrario, verrà sospeso l’account del cliente che sarà pure impossibilitato ad usufruire dei servizi. Insomma, questa la mossa di Consumerismo e sharing Dott, che vogliono contribuire attivamente al miglioramento della situazione legata ai parcheggi dei monopattini elettrici.

A partire da Roma e Milano, certo, per arrivare però poi a tutto il resto dell’Italia. Passo dopo passo, nella speranza che tali irregolarità si possano decisamente limitare, se proprio eliminarle del tutto rimane ancora non poco complicato.

In ogni caso, si tratta di una bella svolta che cambia un bel po’ di situazioni in meglio. Del resto, i monopattini elettrici sono veri e proprio veicoli. E come tali, devono rispettare il codice della strada come tutti gli altri.