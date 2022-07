Non riesci a dormire la notte? La soluzione è da non credere | Sembra uno scherzo, ma è tutto vero

L’estate, soprattutto quella che stiamo vivendo in questo preciso momento, sa essere davvero pesante anche quando arriva il momento di dormire. La soluzione per farlo al meglio potrebbe lasciarvi a bocca aperta.

Un’estate come questa, difficilmente ce la ricordiamo. Certo, spesso si è detto quanto caldo faccia in questo particolare periodo dell’anno, ma nel 2022 stiamo toccando vette non indifferenti dal punto di vista delle temperature.

Il clima cambia, rendendo reale la siccità e mettendo in grave pericolo coltivazioni e anche i cittadini più fragili. Tutti però ne soffriamo, e purtroppo tale discorso vale anche quando andiamo a letto.

Il troppo caldo, si riversa pure nel momento di massimo rilassamento del nostro corpo e del nostro cervello. Il caldo non aiuta in tal senso per farci riposare al meglio. E quando ci svegliamo, verosimilmente sudati, difficilmente riprendiamo sonno.

Questo perché non tutti hanno il condizionatore o il ventilatore, magari per motivi di salute. E siccome ci avviciniamo ad agosto, la cosa può diventare non poco problematica quando finisce la giornata. Cerchiamo di capire quindi quale può essere la soluzione; ce n’è una che forse vi potrebbe sorprendere a dir poco.

Il caldo estivo non dà tregua: la soluzione che non ti aspetti

Come dobbiamo fare allora per evitare di soffrire così tanto in un momento come quello del riposo notturno? Esistono alcune soluzioni, tra cui forse quella più paradossale: ovvero, farsi una doccia calda, quasi bollente, prima di andare a dormire.

Detta così, non è molto sensata, vero? Ma in verità, pur essendo ciò che nessuno desidera d’estate con temperature così bollenti, se viene fatta per andare poi a dormire velocemente il corpo inizierà a lavorare per raffreddarsi.

E così, avrai la sensazione che la temperatura della tua stanza è molto più sopportabile. Poi, come detto, non è l’unica possibilità da attuare. Soprattutto se soltanto il pensiero di lavarti con l’acqua calda ti mette suggestione!

In alternativa, puoi tenere fresche almeno le estremità del tuo corpo con dei cuscini refrigeranti che trovi in vendita pure online. Oltre alla testa, vanno tenuti freschi pure i piedi.

Tenete poi le finestre socchiuse, cercando di creare una specie di corrente in casa e dormite anche nudi, se potete. Magari tutto ciò non risolverà pienamente il problema del caldo, ma lo attenua decisamente.

Quantomeno, per passare la notte nella maniera migliore più possibile; in questo periodo, meglio provarle tutte. Anche lavarsi con temperature proibitive…che si rivelano però nostre alleate.