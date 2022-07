Patrizia De Blanck: ” Non riuscivo più ad ingoiare..” | Il suo brutto approccio con la cocaina

Le parole di Patrizia De Blanck in merito al suo rapporto con la cocaina sono un monito per tutti i consumatori. Vediamo che ha detto.

La donna si è lasciata andare a delle dichiarazioni shock di fronte le telecamere della Rai. Ospite di moltissimi programmi televisivi, riesce sempre a lasciare il segno ovunque essa vada.

Questa volta, però, ha proprio lasciato tutti quanti a bocca aperta, visto che ha parlato del suo rapporto con una droga molto pesante e illegale. Ciò che i telespettatori hanno sentito li ha lasciati increduli, dato che non si aspettavano che avesse avuto problemi con tale elemento.

La contessa Patrizia De Blanck è soltanto una della miriade di persone che si sono affacciate a questo mondo illegale e ricco di pericoli. Infatti, oggigiorno, sono tantissime le persone che hanno provato questa pericolosissima droga.

In molti ci muoiono anche per infarto, dato che aumenta i battiti cardiaci in pochissimo tempo. Molti non riescono più a farne a meno e affrontano problemi di tossicodipendenza, spesso, curabili in strutture.

Gli specialisti, qua, riescono a far distogliere i pensieri dei pazienti, incentrati sul consumo fi questa pesante droga. Nel nostro paese, secondo il sito Truenumbers, il 7% degli adulti in Italia ha provato almeno una volta questo devastante prodotto.

Si inizia sin da piccoli, già all’età dei 15 anni, quando la si prova per scherzo fra gli amici, o in privato. Gravi sono i danni che provocano alla salute e a diversi organi. Quindi, meglio evitarne il consumo a qualsiasi età.

Le parole di Patrizia De Blanck in merito al rapporto con la cocaina

La contessa ha deciso di affidare le sue parole in merito al passato con la cocaina nel salotto della conduttrice Serena Bortone. La donna ha voluto parlare di alcuni aneddoti divertenti e spiacevoli in merito alla sua vita mondana in giovane età.

Tra questi, sono uscite anche parole in merito al trascorso con la droga e, specialmente, con la cocaina. La droga girava in vassoi d’oro, all’interno di alcune feste, e la cocaina era definita come elemento da ricchi, dato che circolava in abbondanza.

A detta della contessa De Blanck, lei ha provato la questa devastante droga solamente una volta. Purtroppo per lei, però, non andò affatto bene, visto che le anestetizzò i denti e, ha anche affermato: “non riuscivo ad ingoiare la saliva”.