Regina Elisabetta, molto probabilmente spendete più di lei | L’ “umile” abitudine di Sua Maestà

La Regina Elisabetta, molto probabilmente, la conosciamo tutti molto bene. Ma forse non chiunque sa delle sue abitudini più intime. Una in particolare, che davvero sorprende considerando il suo prezzo.

La Regina Elisabetta; così la conosciamo tutti, anche se il suo vero nome sarebbe Elizabeth Alexandra Mary. Nata a Londra il 21 aprile 1926, ha avuto quattro figli dal principe Filippo Mountbatten: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

E’ diventata regina quado aveva solamente venticinque anni, e oggi ben 150 milioni di persone nel mondo sono suoi sudditi. Lei che è famosissima, amatissima e ricchissima, è davvero impossibile da non conoscere.

Dopotutto, è la regina più longeva di sempre nonché il secondo monarca più longevo. Un trono, il suo, che nonostante l’età avanzata non accenna minimamente a finire. E anzi, sembra sempre la stessa.

Secondo alcuni, c’è qualche trucco dietro a ciò; o forse nessuno, basta pensare a quanto rivelato dall’ex stilista della regina di recente. Il “segreto” di Elisabetta, è una crema per il viso e costa davvero pochissimo.

Regina Elisabetta, il suo segreto è una crema per il viso: i dettagli

Grazie ad un libro pubblicato dalla stilista della Regina Elisabetta – lo è stata per più di 25 anni – sappiamo adesso pure come si cura il corpo la sovrana più influente al mondo. Parliamo del libro Lunga vita alla regina: 23 regole per vivere come il monarca più longevo della Gran Bretagna.

L’autrice ha dedicato anche una parte dello stesso per parlare della ruotine della regina svelando quella che sarebbe la crema viso usata da Elisabetta II. E, incredibile ma vero, non si tratta affatto di un investimento folle.

La regina non usa troppi prodotti e quelli che sceglie non sono affatto eccessivamente costosi. Uno in particolare, che in questi giorni sta andando a ruba, è il Milk of roses dell’azienda Cyclax 1896.

Un prodotto difficile da trovare sul mercato. E’ a base di lavanda, aloe, burro di caco, tè verde e vitamina E. Una crema con un alto livello di GLA essenziali per la corretta struttra e funzione delle cellule.

Aiuta ad avere una pelle morbida ed elastica. A seconda della tipologia scelta, il prezzo può osciallre dai 6,99 ai 9 euro. Altra particolarità di questo prodotto: è un marchio di orgine britannica che è nato prima della regina.

Per sapere di cosa stiamo parlando, infatti, bisogna risalire alla fine del 1800. Un periodo in cui i cosmetici iniziarono ad essere commercializzati. Nel 1896, Frances Hamilton Forsith creò la sua linea di cosmetici chiamata Mrs. Frances Hemming. Una bella storia, arrivata fino ai giorni nostri, anche grazie alla regina Elisabetta.