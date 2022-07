Anemia, non serve necessariamente mangiare carne | Ecco gli alimenti ricchi di ferro che ti possono aiutare

C’è chi la detesta. O chi, per ragioni anche etiche, preferisce non mangiarla. Ecco allora come prevenire l’anemia con cibi gustosissimi

Moltissime persone, in Italia e nel mondo, soffrono di anemia. Una condizione che porta grande spossatezza e che, talvolta, impedisce anche le più elementari attività giornaliere. Solitamente, per curarla, si consiglia di mangiare molta carne. Ma per chi non la gradisce o è vegetariano? Può curarla tramite l’alimentazione comunque. Ecco quali sono i cibi più preziosi.

L’anemia è una condizione in cui il numero di globuli rossi non è sufficiente a trasportare abbastanza ossigeno da soddisfare i bisogni dei diversi tessuti e organi del corpo. In realtà esistono diverse forme di questo disturbo, ciascuna causata da fattori diversi. Anche la sua gravità può variare molto, passando dai casi di lieve entità a quelli molto gravi.

In genere si parla di anemia quando i livelli di emoglobina nel sangue sono inferiori a 13 g/dl nel caso dell’uomo o 12 g/dl nel caso della donna. In generale è più esposto al rischio di anemia chi soffre di carenze vitaminiche (in particolare di vitamina B12, C o di acido folico) o di ferro, di disturbi intestinali (celiachia inclusa), di mestruazioni troppo abbondanti, di malattie croniche come l’insufficienza epatica o renale e chi ha familiari che soffrono dello stesso problema.

L’anemia può essere inizialmente asintomatica, ma l’aggravarsi del problema porta alla comparsa di sintomi come stanchezza, pallore, battiti cardiaci irregolari o accelerati, affanno respiratorio, dolori al petto, vertigini, problemi cognitivi, mani e piedi freddi e mal di testa.

Curare l’anemia senza mangiare carne

La vulgata collettiva, soprattutto del passato, ci portava a integrare la carenza di ferro mangiando molta carne. Ma c’è chi la detesta. O chi, per ragioni anche etiche, preferisce non mangiarla. E allora come si può combattere e curare l’anemia con l’alimentazione e senza ricorrere a integratori?

Molti tipi di anemia non sono prevenibili con lo stile di vita. In alcuni casi è invece possibile ridurre la probabilità di sviluppare la malattia seguendo un’alimentazione ricca di vitamine e di ferro. Di acido folico sono ricchi gli agrumi, le banane, le verdure a foglia verde scuro, i legumi e i prodotti a base di cereali fortificati.

La vitamina B12 è presente nella carne e nei latticini e si trova in alcuni derivati dei cereali e della soia fortificati. La vitamina C, utile perché aiuta ad assorbire il ferro, si trova negli agrumi, nel melone e nei frutti di bosco. Il ferro può essere assunto con la carne, i legumi, i cereali fortificati, i vegetali a foglia verde scura e la frutta essiccata. Come vedete, sono tutti alimenti molto comuni. E anche molto buoni. Per cui, il consiglio è quello di sempre: una dieta equilibrata salva da molti problemi, anemia compresa.