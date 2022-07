Cristina Marino il tuffo più sexy dell’estate 2022 | Fa letteralmente venire i brividi

La moglie di Luca Argentero continua a stupire i suoi tanti followers, mostrando un fisico scolpito grazie alla sua passione per il fitness

Piscina, bianco e nero, slow motion, perizoma, Cristina Marino. Mettete insieme tutti questi ingredienti e avrete una visione celestiale. Per deliziarvi gli occhi, basta andare sul profilo Instagram ufficiale di Cristina Marino. La moglie di Luca Argentero sa davvero come rendere felici i suoi tanti followers…

Compagni nella vita da oltre sette anni ormai. Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più affiatate del panorama italiano. Lui, bellissimo, sognato da tutte le donne. Ma anche lei non scherza. E in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Cristina Marino è più bella e sexy che mai.

Lui il protagonista della apprezzatissima fiction RAI, “Doc – Nelle tue mani”, ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni che, in seguito ad un incidente stradale, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. L’ultima stagione è stata, ancora una volta, un enorme successo di pubblico.

Oggi 44enne, Luca Argentero raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5, dove arriva terzo. Ma negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel panorama cinematografico italiano.

Oltre a “Doc – Nelle tue mani”, ricordiamo qualche altro lavoro che, negli anni, è stato molto apprezzato: “Saturno Contro” (2007), “Diverso da chi?” (2009), “Mangia, prega, ama” (2010), “Copperman” (2019) e “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”.

Cristina Marino, il tuffo in slow motion

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania. Dopo 5 anni di fidanzamento, si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino.

Il 10 dicembre 2019 annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, nata il 20 maggio 2020 e chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Per la città umbra Argentero si presta anche come testimonial per uno spot TV.

Faremmo un grosso errore a pensare che sia il bel Luca il più desiderato della coppia. Forse il più famoso per il mainstream. Ma di certo Cristina ha il suo folto numero di fan e followers. Prova ne sia che uno dei suoi ultimi video pubblicati tramite il proprio account ufficiale Instagram ha superato abbondantemente i 13mila like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

In recente post, infatti, la bella Cristina si immerge in piscina con una grazia e un’eleganza propria di poche donne. E la decisione di rallentare tutta l’operazione non fa altro che darci la possibilità di ammirare meglio il suo fisico, scolpito dalla sua passione per il fitness.