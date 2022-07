Khaby Lame, il suo successo è planetario: e pure i guadagni lo sono | Patrimonio da far girare la testa

Khaby Lame, sui social ha davvero mostrato il lato più creativo di sé raggiungendo una visibilità e una popolarità a tratti inimmaginabili. Ciò si evince pure dal suo corposo patrimonio.

Khaby Lame, ormai famoso in tutto il mondo, è un influencer e tiktoker di enorme successo. Post scoppio della pandemia di Covid-19, si è fatto notare sui social media con brevi video molto “esplicativi” su cose che giornalmente rendiamo complicate, ma che potrebbero davvero essere molto più semplici.

E’ diventato popolare proprio per i suoi video-reaction totalmente muti uniti ad una comicità forse mai vista prima nell’epoca social. Dallo scorso 23 giugno, è il tiktoker più seguito al mondo. Non è sempre stato così semplice il suo percorso, però.

Nato a Dakar in Senegal nel 2000, si trasferì in un complesso di edilizia popolare a Chivasso in Italia quando aveva solamente un anno. Ha in seguito lavorato come operatore di macchine CNC in uno stabilimento vicino a Torino prima di essere licenziato nel marzo del 2020.

Da quel momento in poi, ha iniziato a pubblicare video su Tik Tok quotidianamente. Nel 2021 supera Gianluca Vacchi e nel 2021 Addison Rae. Nel solito anno, appare co-protagonista per l’annuncio della Juventus del calciatore Manuel Locatelli. E’ poi ospite della mostra del cinema di Venezia.

Khaby Lame oggi: dove vive, fidanzata e il suo patrimonio

A successo raggiunto, a partire dal 2021 Khaby Lame vive a Milano con il suo agente. Non ha incredibilmente la cittadinanza italiana, nonostante viva da oltre due decenni sul territorio.

Tuttavia, la cosa non sembra interessargli molto, dato che ha dichiarato che non ha bisogno di un pezzo di carta per definirsi italiano. Lo scorso gennaio ha firmato una partnership pluriennale con Hugo Boss ed è apparso in una campagna della stessa azienda, #BeYourOwnBoss.

Nello stesso mese, presta l’immagine come protagonista del fumetto Super Easy. A marzo ha ricevuto il premio La moda veste la pace, riconoscimento che l’organizzazione African Fashion Gate assegna ogni anno presso il parlamento europeo.

E’ stato pure nella giuria del Festival di Cannes e prestato la sua immagine al romanzo Il diario di Khaby. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con Zaira Nucci. Una diciannovenne originaria della Sicialia ma che vive a Chivasso.

Ama cantare e suonare la chitarra. E il patrimonio di Khaby Lame? Si stima che si aggiri attualmente fra 1,3 e 2,7 milioni di dollari. Non sorprende, considerando che sui social media è più seguito di altre star italiane come Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi.