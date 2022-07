Manuel Neuer, al centro delle polemiche | Quello che ha fatto nessuno se lo aspettava

Il portiere del Bayern Monaco e della Germania Manuel Neuer è stato attaccato per il suo comportamento, difficile da capire.

Manuel Neuer è stato, ed è ancora, uno dei portieri più forti del XXI Secolo. Il tedesco ha cambiato il modo di interpretare il ruolo, giocando ben oltre la propria porta e spingendosi addirittura fuori area con uscite spettacolari e spesso rischiosissime.

Cresciuto nello Schalke 04, nel 2011 si è trasferito al Bayern Monaco e da quel momento non ha più cambiato maglia diventando anche il capitano della squadra bavarese. Numerosissimi sono i suoi successi con i pluri campioni tedeschi: 10 Bundesliga, 6 coppe di Germania, 6 Supercoppe di Germania, 2 Champions League e altrettante Supercoppe Europee e Mondiali per Club.

Ma i successi Neuer non si sono fermati al Bayern Monaco. Il portiere ha infatti alzato al cielo la Coppa del Mondo nel 2014 con la Germania, battendo in finale 1-0 l’Argentina con il gol di Gotze ai tempi supplementari. Competizione in cui ha vinto il Guanto d’Oro, premio al miglior portiere.

In quello stesso anno si è anche classificato terzo nella classifica del Pallone d’oro, arrivando alle spalle di Leo Messi e al vincitore Cristiano Ronaldo. È stato poi eletto per due volte miglior giocatore dell’anno in Germania.

Ora Neuer è pronto a cominciare una nuova stagione con il suo Bayern Monaco, ma recentemente è finito al centro di vicende extra calcistiche a causa di una ricompensa non proprio magnanima.

Neuer, un tassista gli ritrova il portafoglio: la ricompensa lascia di stucco

Nelle scorse settimane, Neuer ha perso il proprio portafoglio all’interno di un taxi. Al suo interno, oltre alle varie carte di credito e documenti, c’erano, come riportato dalla Bild, circa 800 euro.

L’autista del veicolo, accorgendosi della dimenticanza, ha deciso di restituire l’oggetto al portiere tedesco percorrendo un totale di 120 km per raggiungere il destinatario. L’uomo ci ha prima provato da solo, prima di chiedere aiuto a un assistente del capitano del Bayern Monaco.

Il portafoglio è stato infine consegnato, ma la ricompensa di Neuer ha destato scalpore. Due settimane dopo l’accaduto, il portiere ha fatto recapitare una sua maglia al tassista che però non è rimasto per nulla soddisfatto.

Il proprietario del veicolo ha infatti rivelato di aver speso 400 euro per riconsegnare il portafoglio al calciatore e si sarebbe aspettato qualcosa in più. “Una tale ricompensa è una presa in giro. Ho quattro figli. Non ci posso fare nulla con questa maglietta”, ha dichiarato l’uomo.

Ora ha deciso di mettere in vendita la maglietta di Neuer per cercare di recuperare così quantomeno i soldi spesi nel viaggi di “salvataggio”.