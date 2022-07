Mary Magdalene: “Sono autosessuale” | La rivelazione scioccante della modella dipendente dalla chirurgia

Mary Magdalene, ha fatto una scoperta sconvolgente che la riguarda da vicino. Lo ha capito anche grazie alla chirurgia estetica. Sembra incredibile, ma la modella ne è totalmente sicura.

Di figure fuori dagli schemi ce ne sono state tante e ce ne sono molte pure nell’epoca che stiamo vivendo in questo momento. Tra queste, non possiamo fare a meno di evidenziare quella di Mary Magdalene.

Parliamo della modella messicana che ha fatto negli anni un uso costante della chiruriga estetica, tanto da rischiare addirittura la vita una volta e aver radicalmente cambiato il proprio corpo. Si nota ciò, soprattutto nelle zone della bocca, del seno e del lato b.

Ma in linea generale, il cambiamento è netto un po’ in tutto il suo corpo. Oltre a ciò, in una delle sue ultime interviste rilasciate su Youtube, ha rivelato di essere autosessuale. Ovvero, è attratta soltanto da sé stessa, ritenendola una scelta logica e del tutto normale.

Mary Magdalene, la modella rivela. “Sono autosessuale”ù

La modella trentenne di origini messicane ha rivelato di non essere interessata ad avere alcun tipo di rapporti sessuali e sentimentali con altre persone, semplicemente perché prova attrazione per il suo corpo. Lo ha per primo riportato il Dayli Mail.

La donna ha speigato che la sua condizione mentale, in seguito a tale scoperta, non solo è invariata ma pure totalmente appagata. Secondo lei, si tratta di qualcosa di splendido, perché vuol dire che un individuo è innamorato di sé stesso.

A suo avviso, significa che non hai bisogno di nessuno, e non è affatto un atteggiamento narcisistico. Dichiarazioni che hanno creato alcune perplessità fra social media e opinione pubblica, per un atteggiamento dovuto anche alla chirurgia estetica; già, perché è la stessa modella a dichiarare che gli piace solamente la chirurgia, sottolineando che però non ha alcun problema psicologico.

Nonostante nel 2018 abbia rischiato la sua stessa vita, e in un’altra operazione abbia messo a repentaglio la sua salute a causa di un’infezione. Oltre a ciò, alcuni hanno temuto che la modella soffrisse di dismorfia corporea.

Il che comunque non l’ha mai fermata e tuttora non la ferma, dato che è sicura delle sue scelte e si sente addirittura fortunata ad aver preso parte attiva a questa esperienza di vita che definisce veramente unica. Conclude spiegando che preferisce l’aspetto finto, esagerato e innaturale ad uno “reale”. Le scelte sono scelte: pur se discutibili, vanno sempre rispettate.