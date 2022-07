Roberta Beta, la ricordate? L’ex gieffina confessa il suo dramma: ormai vivo così…

Roberta Beta, l’ex gieffina che certamente in molti ricorderanno benissimo. Un volto noto dell ospettacolo che però adesso sta convivendo con una grande difficoltà che ha voluto svelare. Ecco di cosa si tratta.

Roberta Beta è nata a Roma il 2 agosto 1965. E’ nota ai più come personaggio televisivo, soprattutto grazie al Grande Fratello. Ma è anche stata una conduttrice radiofonica molto ascoltata.

Tornando alla sua carriera in televisione, ha acquistato popolarità a partire dal 2000, proprio grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Al termine dell’esperienza nel famoso reality show, ha condotto vari programmi radiofonici, come I topi ballano e Stella stellina su Radio due.

In occasione del Festival di Sanremo del 2001, conduce con Ambra Angiolini e il Trio Medusa il programma in radio Ambra & gli Ambranati. Ha pure condotto il programma 2 nel pallone su Calcio Stream nella stagione 2002/03.

Ha partecipato come invitata anche ai programmi Speciale derby e Internazionale di tennis. Ha agito poi da inviata per La vita in diretta fino al 2007. Ha preso parte al cast del film La fabbrica del vapore e scritto il libro La grande sorella.

Nel 2009 partecipa al docu-reality Single nel mondo. Ha avuto pure un’esperienza in politica nel 2016. Per quanto riguarda la sua vita privata, da anni è legata sentimentalmente allo scenografo Paolo Attardo. I due si conoscono da tempo, ma il loro amore è sbocciato solo dopo la quarantena forzata dovuta al Covid-19.

Roberta Beta, cosa fa oggi: “Il mio dramma”

Roberta Beta, un curriculum di certo invidiabile. Oggi, però, non se la cava bene come in passato. L’anno scorso aveva comunicato di un furto subito nella sua abitazione, nella quale si erano introdotti dei rapinatori che avevano messo il suo appartamento a soqquadro.

Un episodio difficile da digerire, e non è stato l’unico momento no che ha dovuto affrontare di recente. In un video di poco meno di venti minuti, un po’ di tempo fa, spiega a chi la segue assiduamente e non solo che cosa le sta accadendo nel corso della sua vita.

Ha raccontato la sua vita attuale proprio via social media, spiegando che ogni giorno la sua giornata tipo è vuota, dato che gli manca il lavoro. Non lavora infatti da un anno ormai; certo, si occupa di tante cose, ma il lavoro retribuito le manca e anche per questo motivo la sua autostima è lentamente crollata.