Wanda Nara, la sua doccia sembra un film a luci rosse | VIDEO da cardiopalma

Quello che ha mostrato Wanda Nara durante una doccia pare un film adatto agli adulti. Vediamo le immagini del video.

L’estate sta esplodendo in tutto il suo bollore e con picchi di temperature alte mai visti in precedenza. Lo stesso fanno le showgirl, che sembra aspettino tutto l’anno per questa stagione che permette loro di mostrare ogni singola curva del proprio corpo. Allora giù a suon di balletti, docce sexy e foto mozzafiato, per farsi acclamare sempre di più dal pubblico maschile, che tanto le segue per la bellezza che mostrano nelle immagini condivise.

Ognuna ha il suo modo di fare, ma il modus operandi è sempre lo stesso. Poi, c’è chi cerca di inventare sempre qualcosa di nuovo e creativo, per poter attirare l’attenzione sempre di più verso i propri follower e, magari, accaparrarsene altri. Una sfida continua, di giorno in giorno. I mezzi utilizzati sono i social network, da cui si cerca di affermare il proprio clamore a suon di numeri di like, commenti e follower.

Il tramite, ahimè, siamo diventati noi articolisti, sempre obbligati a puntare a ciò che più grata il pubblico leggente. La gente è stufa di notizie tristi, di virus, di bombardamenti e di truffe, proprio per questo si butta nel mondo del trash continuo, fatto di tanta donne semi nude e sketch comici, da condividere con gli amici sotto l’ombrellone oppure tramite i vari social sugli smartphone.

La doccia sexy di Wanda Nara

Come non notare, poi, una bomba di bellezza come lei quando passa in rete? La signora Icardi, moglie e manager del famoso calciatore, riesce sempre ad attirare l’attenzione verso di sé. Il suo modo di fare, ormai, lo conosciamo tutti quanti: mostrare le sue formose curve, che tanto piacciono ai suoi fan.

Wanda Nara, showgirl a tutto tondo, vanta più di 13 milioni di follower, che nel video postato di recente ha ammaliato in grande spolvero. Infatti, di questi, più di 192 mila hanno cliccato il cuoricino del like, dando modo alla donna di continuare con questi provocanti atteggiamenti.

Lei ha deciso di condividere una doccia da film a luci rosse sul proprio profilo e il seguito è stato eclatante. La miriade di commenti a modo hanno fatto comprendere come questa trovata sia stata gradita. Chissà quale sarà la prossima mossa della donna, per farsi mostrare in tutto il suo splendore!