Giacomo Urtis, lo avete mai visto prima dei ritocchini? E’ irriconoscibile, sembra un’altra persona

Giacomo Urtis, lo avete mai visto prima della chirurgia estetica? Le fotografie non mentono. Nonostante sia sempre il solito, gli scatti farebbero pensare a ben altro. Ecco il suo incredibile cambiamento.

Giacomo Urtis. Un dermatologo e chirurgo estetico proveniente dal Venezuela di 44 anni. E’ noto ai più per avere moltissimi vip fra i suoi clienti.

Ma anche per aver frequentato spesso programmi di grande successo ed essersi fatto strada nel mondo dello spettacolo a partire dal 2017 con la partecipazione in qualità di concorrente al reality show Grande Fratello VIP e a L’isola dei famosi.

E’ nato a Caracas il 28 settembre 1977, e quasi da subito si appassiona alla bellezza e alla cura del corpo. Nel 2002 si laurea all’università di Sassari specializzandosi in dermatologia e venereologia. In seguito, acquisisce un master in chirurgia estetica.

Opera spesso nelle città di Roma e Milano. Ha un’azienda, Dr Urtis Clinic, che comprende una rete di specialisti in chirurgia e medicina estetica nonché in dermatologia. E infatti, troviamo luoghi collegati a lui anche in Sardegna.

Ma pure a Londra esiste un suo centro. Inoltre, pare che l’uomo abbia lanciato una linea di cosmetici di grande successo. Urtis può pure vantarsi di essere stato un attore. Ha partecipato alla serie web The Lady di Lory del Santo.

Ha preso parte pure alla realizzazione di un servizione sulla belelzza con Le iene. Qualche anno fa si era buttato anche nel mondo della musica come cantante. Dopo soli due anni di studio, incide il brano Tia.

Giacomo Urtis, ieri e oggi: quante cose sono cambiate

Giacomo Urtis, come abbiamo detto, è un personaggio televisivo di spicco e davvero molto famoso. Anche se il suo lavoro principale, è legato alla chirurgia estetica. Un qualcosa che negli anni ha sfruttato anche sul suo stesso corpo.

Ha infatti provato tantissimi interventi estetici. E, addirittura, pareva avere la seria intenzione di voler diventare ermafrodita con l’aiuto della chirurgia. In ogni caso, Giacomo ha provato molte tecniche su di sé.

A partire dal suo addome, che sembra effetto di una liposuzione unita ad innesti di muscolo. Quindi, l’ex gieffino pare essersi sottoposto innumerevoli volte alla chirurgia estetica, modificando in maniera evidente il suo aspetto esteriore.

Ha cominciato con il lifting per migliorare le linee del proprio viso per continuare con altre parti del suo corpo. E dalle foto, onestamente, si nota eccome. Un cambiamento totale che ai più attenti non sarà minimamente sfuggito.