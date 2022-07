Giulia de Lellis, con il suo balletto a bordo piscina stende tutti | E’ di una bellezza disarmante

Un balletto provocatorio quello che Giulia De Lellis. Con questo mostra quanto essa sia ancora fra le reginette dell’estate italiana.

Con l’arrivo dell’estate tutte le showgirl si stanno mostrando in tutto il loro splendore e nei loro account fanno vedere ogni singolo istante della loro vacanza. Sembra essere una gara a chi possiede la barca, la piscina e l’outfit migliore, in una continua ricerca di ammirazione da parte degli utenti in rete. I luoghi in cui si dirigono i vip sono sempre più in voga da parte delle persone e, questi super ricconi, non possono far altro che atteggiarsi al meglio.

Fra le showgirl più seguite e acclamate dei giorni nostri c’è Giulia De Lellis, erta a icona di bellezza nostrana da imitare e ammirare in ogni sua dinamica di vita. Con l’arrivo del caldo, poi, ha iniziato, come tante altre influencer, ma non solo, a mostrare ogni curva del suo bellissimo fisico. Vestiti sempre più corti e bikini all’ultimo grido la fanno da padrone nei suoi profili social e glia ammiratori, ammaliati, sono sempre pronti a darle modo di continuare.

Ormai, i social network sono diventati il loro palcoscenico migliore, da poter utilizzare al meglio nella vastità di utenti in cerca di qualcosa di nuovo e affascinante. La ragazza sa bene come agire in rete e riesce a creare ogni giorno qualcosa che riesca ad attirarli al meglio. I suoi social preferiti sembrano essere Instagram e Tik Tok, ma anche la tv riesce sempre ad affermarla come una delle showgirl preferite dai produttori e dai telespettatori.

Il balletto di Giulia De Lellis che ha affascinato tutti

Di recente la ragazza ha voluto mostrare tutto il suo fascino durante le vacanze estive. Non vi era assolutamente bisogno di affermare il suo clamore mediatico, eppure continua ad estasiare i suoi follower con video e fotografie molto sexy.

Questa volta si trova a bordo di una piscina, con un bikini nero e degli occhiali scuri. Di fronte alla telecamera sa sempre come comportarsi e anche questa volta si muove nel migliore dei modi.

Giulia De Lellis ha voluto farsi vedere durante un balletto sul suo profilo di Tik Tok. La canzone ballata è Jiggle Jiggle e sa il fatto suo. I commenti estasiati dei suoi follower e le tante condivisioni fanno comprendere come sia amata e apprezzata, anche se tanti la preferiscono più acqua e sapone.