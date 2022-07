La truffa on line che sta colpendo i risparmi di milioni di italiani | Attenzione ai vostri conti correnti

I dati che arrivano dagli istituti di ricerca e dalla Polizia Postale sono davvero inquietanti. Fate molta attenzione

Il web e, soprattutto, il dark web, sono ormai un porto franco in cui commettere i crimini, soprattutto finanziari, più complessi. Pensate che appena pochi giorni fa un uomo è stato arrestato per aver commissionato l’omicidio del rivale in amore sul dark web, pagandolo in criptovalute. In generale, vi consigliamo di fare grande attenzione. Perché proprio in queste settimane sta circolando una nuova truffa, che potrebbe svuotare il vostro conto corrente.

Gli ultimi report, infatti, rivelano che nel primo semestre del 2022, si registra in Italia un boom di fenomeni frodi informatiche superiore all’intero anno 2021. 1.572 tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy in soli sei mesi, a fronte dei 1.356 casi complessivi dello scorso anno.

Tra aprile e giugno il censimento di 381 attacchi, 359 incidenti di sicurezza e 26 violazioni della privacy. Cresciute del 37% rispetto al trimestre precedente. Con Pubblica Amministrazione, Banche e Finanza ed Healthcare tra i settori più colpiti dalle sanzioni emesse dal Garante per la protezione dei dati personali

Tra aprile e giugno è salito vertiginosamente il numero degli attacchi DDoS, che interrompono i servizi erogati da istituzioni, aziende, pubblici esercizi, e dei malware, ossia vettori di attacco volti a sottrarre informazioni sensibili; malware che mantengono ancora il primato nella classifica delle tecniche più utilizzate dai criminali informatici in questo secondo trimestre del 2022 (316 casi).

Scende per la prima volta, al secondo posto, il phishing/social engineering (-22%), modalità di adescamento tramite e-mail ingannevoli o social network, con 303 fenomeni rispetto ai 389 del trimestre precedente. Il cybercrime si conferma, anche nel secondo trimestre dell’anno, la motivazione che ha spinto maggiormente gli attaccanti informatici a colpire sul territorio italiano.

La nuova frode che circola online

Nella classifica dei settori più colpiti, il Finance si conferma quello privilegiato dai cyber-attaccanti, con un aumento del 14% (326 casi) rispetto ai primi tre mesi del 2022, rappresentando il 43% del totale degli attacchi, pari a 763. A notevole distanza, segue il settore Software/Hardware, in particolare società ICT, di servizi digitali, piattaforme di e-commerce, dispositivi e sistemi operativi, che principalmente subiscono il furto di dati, come credenziali di accesso o informazioni sensibili, con un +40% dei casi (130) rispetto al trimestre precedente, e il 17% degli attacchi totali.

Nel 2021 la Polizia Postale ha rilevato oltre 18mila casi di furto di credenziali per accesso ai sistemi di home banking, di numeri di carte di credito, di chiavi private di wallet di cryptovalute. Con una crescita del 27% rispetto al 2020.

Attenzione, quindi, se avete il pallino delle nuove monete virtuali. Il web è pieno di squali e i numeri che vi abbiamo fin qui fornito sono davvero inquietanti. Importanti, sul punto, le dichiarazioni fatte al Sole 24 Ore da Riccardo Croce, dirigente sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale, spiega: «Oltre alla funzione di prevenzione, ne abbiamo una antifrode. Le frodi si concentrano sulla parte debole della catena, ovvero il fattore umano, che porta il denaro a uscire dai conti correnti delle vittime. Informatiche per modalità di esecuzione, ma viene sfruttata la debolezza umana”.