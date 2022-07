Mara Venier, l’impegno è troppo duro | la conduttrice pensa di rinunciare

E’ riuscita ad andare avanti nella conduzione anche quando si è infortunata. Ma, questa volta, anche lei sembra provata

La stanchezza si fa sentire. E non potrebbe essere altrimenti. Il compito, anche per una donna energica e di personalità come Mara Venier, è improbo. E, allora, la conduttrice sembra davvero aver voglia di riposarsi. Come dimostra questo video pubblicato tramite l’account ufficiale Instagram.

Mara Venier è oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Raggiunge il successo negli anni ’70. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

Uno dei volti più popolari e apprezzati della televisione italiana. Mara Venier deve molto a “Domenica In”. E a “Domenica In” ha dato moltissimo. E’ riuscita ad andare avanti nella conduzione anche quando si è infortunata. Ma, questa volta, anche lei sembra provata.

“Chi me lo fa fare?”

Come sappiamo, Mara Venier è sposata da circa 15 anni con il produttore Nicola Carraro. Nipote del celebre editore italiano Angelo Rizzoli. Un imprenditore che ha fatto la storia dell’editoria del nostro Paese. Prima ancora che all’editoria, Carraro si è dedicato alla produzione cinematografica con la sua Vides S.p.A..

Ma è stato anche assistente del grande giornalista Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Importante anche la sua attività con la casa editrice Sperling & Kupfler. Nel 2006, dopo un periodo trascorso all’estero, Carraro sposa la popolare conduttrice televisiva Mara Venier.

La vita di Mara è certamente appagante. Il successo in tv è tuttora attuale. E sui social, spesso mostra anche la vita familiare con Nicola Carraro, ma anche con i nipotini. Post e video sempre molto divertenti. Insomma, non c’è di certo insoddisfazione per la Mara nazionale.

Ma a proposito di social, il video pubblicato recentemente ci mostra Mara impegnata nel pulire il tendone della terrazza della propria bellissima abitazione romana. E l’atto viene immortalato in un video: “Pulizie di fine Luglio..cacche gabbiani che dall’alto arrivano 😱😱😱😱😱😱….😂😂ma con questo caldo chi me lo fa fare ???🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵 visto che me lo chiedete …ho una persona che mi aiuta ovviamente….ma io non so stare ferma e Adoro pulire casa ….ok !!!! Ciaone”. Anche una come Mara, alla fine ha bisogno di riposarsi.