Sabrina Salerno, guardate cosa spunta dalla canotta bianca.. | I fans perdono la testa

54enne, lei sa essere molto attraente e sexy anche con un look marinaro come quello che sfoggia nelle ultime foto

Bisognerebbe aspettare con ansia e trepidazione l’arrivo dell’estate solo per poter ammirare i look sempre molto sexy e provocanti di Sabrina Salerno. Come sapete, è una delle nostre preferite. Questo perché sa essere sexy e provocante senza essere volgare. Anzi, anche solo e soltanto acqua e sapone. Guardate, quindi, che successo stanno avendo le ultime foto pubblicate tramite l’account Instagram ufficiale.

Da qualche anno è una vera e propria regina sui social network. Qualche settimana ha compiuto 54 anni, ma non accenna minimamente a sfiorire, anzi. Probabilmente migliora come il buon vino. E i suoi tantissimi fan apprezzano moltissimo i suoi scatti, in cui spesso lascia molto poco all’immaginazione.

Su Instagram, la bella Sabrina Salerno ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza di splendida ultracinquantenne.

Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa.

Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”. Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Tre anni fa, nel 2019, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

La canottiera bianca…

Dopo il successo negli anni ’80 e ’90, da alcuni anni Sabrina Salerno è ritornata in auge. Lo ha fatto proprio grazie ai social. E’ stata bravissima a incanalare bene le nuove tendenze e a ritornare quella grande icona che era negli anni ’80. Ovviamente, molto ha aiutato anche la sua avvenenza e la sua spigliatezza.

Sabrina sa sempre come colpire l’attenzione. Sia con le sue capacità artistiche sia con quelle fisiche. In bikini, in intimo, con scollature esagerate. I suoi post fanno sempre il pieno di like e interazioni. E anche questo che vi proponiamo oggi ha superato quota 38mila.

Sorridente e bellissima come sempre, la nostra Sabrina è in barca e si gode le meritate vacanze. Lei sa essere molto attraente e sexy anche con un look marinaro come quello che sfoggia nelle ultime foto. Quella canotta bianca sta facendo impazzire i fan. Vi diciamo solo che non indossa nulla sotto. Il resto, potete immaginarlo e guardarlo da soli…