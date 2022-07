Chiara Ferragni preoccupatissima si sfoga sui social | Tra poco dovrà condividerla con tutti

I Ferragnez, la coppia probabilmente più amata e conosciuta del momento. Adesso stanno lavorando insieme per un altro grande affare che li riguarda in maniera attiva. Ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, nata a Cremona il 7 maggio 1987, è conosciutissima in tutto il mondo in qualità di imprenditrice, blogger, designer e anche modella. Famosa lei e famoso pure l’uomo della sua vita.

Parliamo di Fedez, noto rapper con cui si è ufficialmente fidanzata nel 2016. La coppia, si è successivamente sposata nel 2018 a Noto in Sicilia con una cerimonia privata riservata ad amici e parenti. Hanno due figli; Leone, nato nel 2018 a West Hollywood, e Vittoria nata invece a Milano l’anno scorso.

La coppia, insieme, oltre che ha crearsi una famiglia è stata pure protagonista di azioni lodevoli.

A marzo 2020, a seguito della pandemia di Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria dell’Italia, ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele con l’obiettivo di aumentare i posti letto della terapia intensiva e sostenere numerose associazioni e organizzazioni di volontariato per sostenere la drammatica situazione.

I due hanno donato 100mila euro, raggiungendo in pcoo tempo 4,5 milioni grazie a 206mila donatori e 180mila condivisioni. Nel giro di pochi mesi, la cifra si è trasformata in diciassette milioni di euro, divenendo il finanziamento collettivo più grande d’Europa.

Oltre ad essere nella top ten di quelli più grandi al mondo. Un qualcosa di incredibile, che testimonia la loro sintonia. Così come altre scelte e azioni intraprese insieme, alcune pure di recente come possiamo vedere molto bene.

Ferragnez, la nuova iniziativa è gigantesca: le foto su Instagram

Potremmo definire appurato il forte legame tra Fedez e Chiara Ferragni, che porta spesso i due a compiere scelte ed iniziative davvero in maniera unita ed in totale sintonia l’uno con l’altra.

Come dimostra un recente post di Instagram della Ferragni, che ha mostrato il prossimo progetto dei due coniugi: “La nuova casa Ferragnez sarà in arrivo nella primavera del 2023. PS: La piscina è nell’edificio, non nel nostro attico”. I Ferragnez con la nuova sistemazione dovranno condividere la piscina con i vicini.

Insomma, il prossimo anno i due avranno una nuova splendida casa che adesso è in costruzione. Un progetto molto importante per loro due e la propria famiglia, di sicuro ambizioso considerando la grandezza e la portata di tale costruzione.

Manca sempre meno alla sua realizzazione definitiva, che di certo farà felici i Ferragnez. Pronti ad una nuova iniziativa, questa volta personale ma pur sempre importante.