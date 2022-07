E’ il miglior supermercato secondo gli italiani per qualità prezzo | Nessuno lo avrebbe mai detto

Un’indagine rileva un supermercato preferito dagli italiani. Scopriamo insieme qual’è e le motivazioni della scelta.

Oggigiorno, acquistare i prodotti alimentari è divenuto un modo per recarsi in degli esercizi in grado di offrire dei prodotti a basso costo e, a volte, a bassa qualità. La scelta dei consumatori è proprio quella di mettere in equilibrio la qualità e il prezzo degli articoli e, una volta capito quale fa più al caso suo, scegliere quello che più lo accontenta. Ve ne sono di varie tipologie di discount o supermercati, quindi la selezione è molto ampia.

Una volta si preferiva recarsi al mercato rionale, per poter acquistare i prodotti ortofrutticoli e di macelleria. Oggi, invece, i discount offrono ogni cosa di cui le persone hanno bisogno. Il consiglio per avere maggiore qualità e maggiore sicurezza sui prodotti alimentari è sempre quello di acquistare a chilometro zero, visto che la lontananza della produzione può causare diversi disagi.

Fra questi, oltre al forte inquinamento dovuto agli spostamenti dei camion porta merci, vi è anche quello inerente agli imballaggi. Questi ultimi, possono rovinare e far cambiare sapore al prodotto scelto. L’auto-produzione sarebbe il top, ma non avendo mai tempo, né la possibilità in spazi per poterla effettuare, si consiglia di andare negli esercizi maggiormente scelti dai concittadini, che hanno valutato bene dove poter acquistare il meglio.

Il supermercato preferito dagli italiani

I marchi che mettono a disposizione ogni tipo di prodotto possibile e immaginabile sono veramente molti. Si va dai più conosciuti, a quelli che, magari, conoscono soltanto poche persone. Eppure, ognuno di loro ha una vasta clientela che, spesso, si affida sempre e solo allo stesso esercizio. In qualsiasi modo producono, comunque, offrono la possibilità di lavorare a tantissime persone, fatto non di poco conto.

A dare contezza della scelta degli italiani è stata l’associazione Altroconsumo. I membri si occupano della tutela e la difesa dei consumatori. Per questo motivo, hanno deciso di stilare una classifica adatta alle loro esigenze. In tanti, penserebbero che fra i migliori vi siano i marchi più conosciuti, come Carrefour, Conad e Coop, ma si sbagliano alla grande, dato che non rientrano neanche fra i primi 10.

L’indagine condotta a giugno 2021 premia il marchio Aldi. Non tutti lo conoscono, ma riesce a mettere in equilibrio il rapporto qualità prezzo, oltre alla pulizia e ai servizi offerti dalle tante casse, che permettono di pagare più velocemente. Dopodiché vi sono Eurospin, Prix, Tuodì e Md Discount.