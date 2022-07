Il dramma di Rudy Zerbi sconvolge Mediaset, salvato da Maria De Filippi: “Posso solo ringraziarla…”

Conosciamo molto bene Rudy Zerbi, un volto noto ed apprezzatissimo della televisione italiana. Ma c’è stato un momento in cui ha sofferto davvero tantissimo. Ecco come le cose sono cambiate.

Rudy Zerbi, nato a Lodi il 3 febbraio 1969, lo conosciamo molto bene: critico musicale, produttore discografico, conduttore televisivo. Tanti i ruoli che lo hanno visto protagonista all’interno della sua carriera.

Ha quattro figli, avuti da tre compagne diverse. Dalla prima moglie Simona, sono nati Tommaso e Luca, da Carlotta Miti – nipote di Gianni Morandi – è nato Edoardo e dalla relazione con Maria Soledad Temporini – sua compagna fino al 2021 – è nato Leo.

Da giovane diventa disc jockey; frequenta nel frattempo il liceo linguistico a Rapallo e si laurea in giurisprudenza all’università statale di Milano.

Inizia successivamente l’attività di talent scout e produttore discografico alla Sony. Partecipa in seguito a vari programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi, Italia’s Got Talent, Tu si que vales e The winner is.

Rudy Zerbi, lo shock della sua carriera: per fortuna che c’è Maria…

Ha lavorato per sedici anni, inoltre, alla Sony. All’interno dell’azienda, ha ricoperto ruoli veramente importanti come presidente della divisione Sony Music Italia e addirittura amministratore delegato. Ha collaborato ai progetti di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni e molti altri artisti di successo.

Poi, è arrivato il licenziamento in un periodo cruciale della vita del giudice di Amici. Lo ha raccontato a Lorella Cuccarini all’interno del programma televisivo ‘Un caffè con…’.

Ha spiegato di come lui non si sia mai vergognato di raccontare che è stato licenziato, perché ciò che non funziona nella vita va sempre detto dato che è complesso che tutto vada bene sempre. Lui che era ricco e pieno di poteri in mano. Poi, però, la Sony lo licenzia lasciandolo senza un lavoro a meno di quarant’anni e con tre figli.

Non sapeva più come agire. La prima cosa che ha fatto, è stata chiamare Maria De Filippi e spiegarle bene cosa era successo, anche perché in precedenza andava ad Amici in quanto ad della Sony.

Dopo averla ringraziata, lei ha detto qualcosa di forse inimmaginabile per Zerbi all’epoca: ovvero, che si era trovata bene a collaborare con lui, che gli piaceva come lavorava e gli offrì di continuare con lei. E così fu, tanto che ancora oggi vediamo in molti programmi televisivi di successo i due lavorare insieme in maniera molto affiatata.